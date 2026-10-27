Rescaldina, 76 artisti al 20° “Premio Città di Rescaldina”: vincono Crivelli e Serrau

Dal 23 al 25 ottobre 2026 si è svolto presso la sede ProLoco Rescaldina APS il 20°concorso di pittura “Premio Città di Rescaldina, con la partecipazione di 76 artisti. La valutazione dei lavori è stata sottoposta al giudizio di due distinte giurie, la prima di esperti, la seconda costituita dai visitatori che hanno espresso con il voto le preferenze tra le opere in concorso. Domenica 25 ottobre alle 18.00, presso la tensostruttura di ProLoco in via Baita 21 si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza dell’assessora Cultura Pezzoni Katia, presidente Proloco Rescaldina Dringoli Franco, Giani Massimo responsabile organizzativo per associazione artistica ResArte.
La giuria riunitasi giovedì 22 ottobre 2026 presso sede Proloco Rescaldina Aps composta dai signori Clementi Valeria, Gallace Rosy, Rossetti Sara, Rossetti Gian Luigi (Proloco), Zalunardo Dario, Giani Massimo Presidente ResArte segretario senza diritto di voto.
La classifica della giuria di esperti
Dopo valutazione le opere in concorso, ha deliberato la seguente classifica con le seguenti motivazioni:
1° premio – Targa + euro 400 a: Crivelli Mauro
con l’opera numero 60 titolo: “I meandri della mente”
2° premio – Targa + euro 300 a: Serrau Manuela
con l’opera numero 34 titolo: “Ritorno a me”
3° premio – Targa + euro 200 a: : Pinotti Cesare
con l’opera numero 16 titolo: “L’ultimo sorriso” .
4° premio – Targa + euro 150 a: Fumagalli Liliana
con l’opera numero 8 titolo: “Tra i sentieri dell’anima”
5° premio – Targa + euro 100 a: Fadin Sonia
con l’opera numero 28 titolo: “ Khamil – Il grande fratello”
OPERE SEGNALATE
1° – opera con numero 47 titolo: “Portrait de femme”
Autore: Leoni Patrizia
2° – opera numero 20 titolo: “ Il rumore del silenzio”
Autore: Ceselin Bruno
3° – opera numero 74 titolo: “Ombre in città”
Autore: Bianchi Mario
La classifica dei visitatori
La giuria dei visitatori con 257 persone votanti e 992 preferenze valide assegnate, ha decretato la seguente classifica:
1° Classificata Opera N°34 con voti 58 assegnata targa ed euro 200 titolo “Ritorno a me”,
autore Serrau Manuela
2° Classificata Opera N°16 con voti 51 assegnata targa ed euro 150 titolo: “L’ultimo sorriso”,
autore Pinotti Cesare
3° Classificata Opera N°70 con voti 46 assegnata targa ed euro 100 titolo opera: “ Sguardo intensamente autentico”,
autore Moneta Simona
Opera Segnalata N° 21con voti 41 assegnata targa titolo: “Peony”,
autore Russo Antonietta
Opera Segnalata N°12 con voti 36 assegnata targa titolo: “Donna al balcone davanti cascina cuccagna”
autore Pinna Raffaella
Opera Segnalata N° 8 con voti 33 assegnata targa titolo: “Tra i sentieri dell’anima”
autore Liliana Fumagalli
Opera Segnalata N° 20 con voti 30 assegnata targa titolo opera: “Il rumore del silenzio”
autore Ceselin Bruno
Targa Proloco Rescaldina APS assegnata a opera N° 75: “Battito d’ali” autore Minera Roberto
Targa associazione ResArte assegnata a opera N°12: “Donna al balcone davanti cascina cuccagna”
autore Pinna Raffaella
Un appuntamento sempre più atteso
“Con la 20° edizione possiamo affermare che questo concorso è riuscito a divenire appuntamento atteso e apprezzato non solo in ambito locale, in termini di presenza autori e partecipazione del pubblico,una piccola controtendenza in un periodo dove la creatività artistica rischia di essere sminuita, inglobata dal progresso digitale e virtuale. Esprimo quindi personale ringraziamento, ai soci ProLoco Rescaldina per la fondamentale assistenza prestata nella gestione economica ed allestimento presso loro sede, amici Associazione ResArte per il lavoro svolto, i membri della giuria, l’Assessorato e ufficio Cultura, biblioteca Comunale quale punto di raccolta opere, oltre a chi con la sua presenza da fattivo apporto alla realizzazione della manifestazione”, ha sottolineato il Presidente dell’Associazione ResArte Giani Massimo.