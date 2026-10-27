Rescaldina, 76 artisti al 20° “Premio Città di Rescaldina”: vincono Crivelli e Serrau

La giuria di esperti ha premiato cinque opere, mentre 257 visitatori hanno espresso 992 preferenze valide tra i lavori in concorso

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Dal 23 al 25 ottobre 2026 si è svolto presso la sede ProLoco Rescaldina APS il 20°concorso di pittura “Premio Città di Rescaldina, con la partecipazione di 76 artisti. La valutazione dei lavori è stata sottoposta al giudizio di due distinte giurie, la prima di esperti, la seconda costituita dai visitatori che hanno espresso con il voto le preferenze tra le opere in concorso. Domenica 25 ottobre alle 18.00, presso la tensostruttura di ProLoco in via Baita 21 si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza dell’assessora Cultura Pezzoni Katia, presidente Proloco Rescaldina Dringoli Franco, Giani Massimo responsabile organizzativo per associazione artistica ResArte.

La giuria riunitasi giovedì 22 ottobre 2026 presso sede Proloco Rescaldina Aps composta dai signori Clementi Valeria, Gallace Rosy, Rossetti Sara, Rossetti Gian Luigi (Proloco), Zalunardo Dario, Giani Massimo Presidente ResArte segretario senza diritto di voto.

La classifica della giuria di esperti

Dopo valutazione le opere in concorso, ha deliberato la seguente classifica con le seguenti motivazioni:

1° premio – Targa + euro 400 a: Crivelli Mauro

con l’opera numero 60 titolo: “I meandri della mente”

2° premio – Targa + euro 300 a: Serrau Manuela

con l’opera numero 34 titolo: “Ritorno a me”

3° premio – Targa + euro 200 a: : Pinotti Cesare

con l’opera numero 16 titolo: “L’ultimo sorriso” .

4° premio – Targa + euro 150 a: Fumagalli Liliana

con l’opera numero 8 titolo: “Tra i sentieri dell’anima”

5° premio – Targa + euro 100 a: Fadin Sonia

con l’opera numero 28 titolo: “ Khamil – Il grande fratello”

OPERE SEGNALATE

1° – opera con numero 47 titolo: “Portrait de femme”

Autore: Leoni Patrizia

2° – opera numero 20 titolo: “ Il rumore del silenzio”

Autore: Ceselin Bruno

3° – opera numero 74 titolo: “Ombre in città”

Autore: Bianchi Mario

La classifica dei visitatori

La giuria dei visitatori con 257 persone votanti e 992 preferenze valide assegnate, ha decretato la seguente classifica:

1° Classificata Opera N°34 con voti 58 assegnata targa ed euro 200 titolo “Ritorno a me”,

autore Serrau Manuela

2° Classificata Opera N°16 con voti 51 assegnata targa ed euro 150 titolo: “L’ultimo sorriso”,

autore Pinotti Cesare

3° Classificata Opera N°70 con voti 46 assegnata targa ed euro 100 titolo opera: “ Sguardo intensamente autentico”,

autore Moneta Simona

Opera Segnalata N° 21con voti 41 assegnata targa titolo: “Peony”,

autore Russo Antonietta

Opera Segnalata N°12 con voti 36 assegnata targa titolo: “Donna al balcone davanti cascina cuccagna”

autore Pinna Raffaella

Opera Segnalata N° 8 con voti 33 assegnata targa titolo: “Tra i sentieri dell’anima”

autore Liliana Fumagalli

Opera Segnalata N° 20 con voti 30 assegnata targa titolo opera: “Il rumore del silenzio”

autore Ceselin Bruno

Targa Proloco Rescaldina APS assegnata a opera N° 75: “Battito d’ali” autore Minera Roberto

Targa associazione ResArte assegnata a opera N°12: “Donna al balcone davanti cascina cuccagna”

autore Pinna Raffaella

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