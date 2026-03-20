Si inaugura venerdì 20 marzo alle 18.00 in Sala Previati a Legnano la quarta esposizione de “Le Stanze dell’Arte al Castello”, il progetto di esposizioni di artisti del territorio selezionati a seguito della call lanciata dal Comune alla fine del 2024 e che aveva raccolto 125 candidature.

Quarto appuntamento per le “Stanze dell’arte al Castello”

La mostra, che allineerà negli spazi del Castello nove autori (uno per ambiente), propone un dialogo tra visioni, tecniche e sensibilità artistiche differenti riunendo opere che spaziano dalla pittura figurativa alla fotografia, dall’astrazione materica alla scultura e costruendo una narrazione che attraversa sguardi, paesaggi, gesti e sperimentazioni: ritratti, atmosfere naturali, superfici segnate dal tempo e composizioni cromatiche convivono in un itinerario che riflette le tante sfaccettature della ricerca artistica contemporanea. Le nove mostre sono: “Girl power” (Umberto Zanoni), “Flowers” (Daniele Salvi), “Onde d’acciaio” (Emanuele Ascanio Favero), “Dove passa il mondo” (Francesco Cinque), “Sul confine tra natura e cultura” (Giulia Rotini), “Maestro dei maestri è la natura” (Gianfranco Brusegan), “Sospese” (Georgia Starec), “Epopteia: oltre il visibile” (Alessandra Lombardo), “Io non so nuotare” (Laura Frassine).

L’esposizione sarà visitabile dal 21 marzo al 6 aprile, sabato, domenica e festivi (chiusa domenica 5 marzo, giorno di Pasqua) dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15. alle ore 19.00.

Ingresso libero.