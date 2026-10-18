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Primo spettacolo nel nuovo auditorium comunale di San Vittore Olona.

Primo spettacolo nel nuovo auditorium comunale

Primo spettacolo nel nuovo auditorium comunale di San Vittore Olona. Da oggi, venerdì 16 ottobre 2026, sono aperte le prenotazioni per il ritorno del festival Donne In•Canto in paese.

Domenica 25 ottobre 2026, alle 17.30, il nuovo auditorium comunale di via 24 Maggio) ospiterà il Niero, Ruffini, Del Vaglio Trio con “Sussurri e perle: il patto tra Marilyn ed Ella»”. Ispirato alla leggendaria amicizia tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald, lo spettacolo racconta il potere della solidarietà femminile attraverso due voci e un pianoforte, tra jazz, memoria e grandi suggestioni musicali.

La prenotazione è indispensabile: va effettuata sul sito internet del festival www.donneincanto.org