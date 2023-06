Presentazione ufficiale per il nuovo centro culturale di Piazza Marconi

Mercoledì 28 giugno alle ore 21, presso il Centro Greppi di Pero, si terrà una serata di presentazione del progetto del nuovo Centro culturale di piazza Marconi del Comune di Pero e dell’esperienza di Città Metropolitana di Milano.

La presentazione del nuovo centro culturale

Interverranno il Sindaco di Pero Maria Rosa Belotti, in apertura e in conclusione della serata; la Consigliera di Regione Lombardia Michela Palestra, con un intervento su “Strategie di rigenerazione urbana, il ruolo della Città Metropolitana”; l’Assessore alle Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità Vanni Mirandola, che illustrerà il progetto nel contesto delle strategie territoriali; la Funzionaria di Città Metropolitana di Milano Marianna Laino, con un approfondimento sul tema “Dal Bando Periferie al Bando Come In - L'attuazione di progetti rigenerativi”; l’Assessore alla Qualità Urbana, Servizi a rete e Sport Giuseppe Barletta, che presenterà il progetto del Centro Culturale di Piazza Marconi; il Direttore Generale di C.S.B.N.O. Culture Socialità Biblioteche Network Operativo Pieraldo Lietti, che parlerà di “Nuovi spazi per la cultura, dalla progettazione alla gestione” e l’Assessore alle Politiche Sociali, Scolastiche e Culturali Stefania Marano, con una riflessione sul valore sociale del progetto di Pero.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it