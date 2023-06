Articoli per la casa spacciati per italiani: scoperto un deposito pieno di oggetti contraffatti

Migliaia gli articoli contraffatti trovati all'interno di un magazzino di Novate Milanese che erano stati venduti in diversi negozi del territorio e non solo.

Articoli per la casa spacciati per italiani

Centinaia di pacchi sequestrati in città dalla Guardia di Finanza della provincia di Torino e in particolare dal Gruppo Pronto Impiego Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese.

Una frode intendeva ingannare il cliente che era convinto di acquistare merce prodotta in Italia.

Gli articoli, invece, venivano importati dall’estremo Oriente, e presentati in dogana in imballi privi di indicazioni riconducibili a una origine italiana. Al loro interno, invece, sono risultati apposti i simboli tipici, come il tricolore, che facilmente avrebbero fatto credere al consumatore finale di acquistare merce di alta qualità. Una frode da 7 milioni di euro.

Un’operazione che ha avuto inizio nei giorni scorsi quando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, prodotti per la casa reclamizzati come di origine italiana, attraverso l’inequivocabile bandiera verde-bianco-rossa, nonostante dalle indagini sia emerso che gli stessi fossero stati, invece, interamente realizzati in Asia.

Una grande frode commerciale

Gli elementi acquisiti hanno indotto a ritenere che ci si trovasse di fronte ad una ingente frode commerciale e, pertanto, si è proceduto a ricostruirne l’intera filiera distributiva, attraverso l’esame analitico dei flussi degli approvvigionamenti delle attività commerciali in esame.

Lo sviluppo delle indagini ha portato, quindi, i militari a individuare un deposito in città, dove è stata rinvenuta una considerevole quantità di oggetti per uso casalingo. C’erano, infatti, bilance, cassettiere, portafoto, scarpiere, specchiere, lumi ornamentali nonché orologi da parete e sveglie pronti per essere posti in vendita con il sigillo nazionale.

L’ingente quantitativo di merce rinvenuto, che sarebbe stato commercializzato attraverso la grande distribuzione organizzata, è stato, quindi, sequestrato nel corso delle perquisizioni disposte dall’Autorità giudiziaria nei confronti di un imprenditore italiano il quale è stato denunciato per reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

L’intervento in rassegna effettuato dalla Guardia di Finanza s’inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alle filiere illecite del falso Made in Italy e mira alla tutela delle produzioni nazionali.