Prendono il via l’8 marzo i pomeriggi musicali

Esordiscono domenica 8 marzo a Legnano i Pomeriggi musicali e lo fanno con un omaggio alle donne nella loro giornata.

“Donne che sfidano il destino” è, infatti, il titolo del concerto che, alle 17.00, nella chiesa di San Pietro in via Neruda (quartiere Canazza) vedrà l’esibizione di alcune giovani finaliste del Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano “Franco Sioli”, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, provenienti da diversi Paesi e accomunate da un percorso artistico già brillante: la cinese Wenbo Ye, vincitrice della sezione canto classico, la ceca Jana Firstova, la giapponese Mawori Ochi e la giovanissima promessa italiana Esmeralda Bertini. Le cantanti saranno accompagnate al pianoforte dal maestro Enrico Raimondi. I Pomeriggi musicali sono organizzati dal Comune di Legnano in collaborazione con Ensemble Amadeus; la direzione artistica è del Maestro Marco Raimondi.

Il programma propone celebri arie tratte dal grande repertorio operistico, da Wolfgang Amadeus Mozart a Giacomo Puccini, passando per Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Charles Gounod. Le arie in programma raccontano donne diverse per carattere, età e destino, ma tutte accomunate da forza, sensibilità e coraggio: “Una donna a quindici anni” da Così fan tutte, “Vedrai carino” da Don Giovanni, “Voi che sapete” e “L’ho perduta me meschina” da Le nozze di Figaro, “Come tacer… vorrei spiegarvi il giubilo” da La cambiale di matrimonio, “Quel guardo il cavaliere” da Don Pasquale, “Come è bello” da Lucrezia Borgia, “Air des bijoux” da Faust, “Chi il bel sogno” di Doretta da La rondine, “Quando me n’ vo’” e “Sì, mi chiamano Mimì” da La bohème e “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi. Il percorso musicale tracciato nel concerto attraversa epoche e stili, dando voce a personaggi femminili che hanno segnato la storia dell’opera: adolescenti vivaci, donne innamorate, figure romantiche e appassionate, eroine capaci di affrontare il proprio destino con determinazione.

Le rassegne musicali

I Pomeriggi musicali sono uno dei due cartelloni di cui si compone “Legnano in musica”, rassegna partita a febbraio con i primi due appuntamenti di “Musica fuori Centro” e che proseguirà la settimana prossima con altri due momenti: venerdì 13 marzo, alle 20:45 nella Sala Previati del Castello con “Eco del tempo”, il dialogo e guida all’ascolto con i musicologi Carlo Serra ed Enrico Merlin; sabato 14 marzo alle 20.45 nella chiesa dell’Olmina con il concerto in cui l’arpa guzheng di Yitong Wang, musicista di origine cinese, incontrerà la chitarra di Enrico Merlin.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.