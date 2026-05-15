Premio Giovanni da Legnano: ecco i finalisti

Selezionati i finalisti della 31esima edizione del Premio di poesia e narrativa Giovanni da Legnano, promosso dalla Famiglia Legnanese e destinato agli studenti delle scuole medie e superiori dei distretti di Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio, Castellanza e Magenta.

Giovanni da Legnano: tempo di premiazioni

Complessivamente hanno partecipato 152 studenti con 167 elaborati. La premiazione si terrà sabato 6 giugno alle 15 nella Sala Giare di Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese. Ecco i nomi dei finalisti riportati in ordine alfabetico, secondo le varie sezioni del Premio e con l’indicazione delle scuole di appartenenza.

Poesia

Livello A riservato agli studenti delle scuole superiori (18 partecipanti): Camilla Bassani dell’Istituto Bernocchi di Legnano, Giorgio Laoreti, Annalisa Liperoti e Giulia Turi del Liceo Galilei di Legnano.

Livello B riservato agli studenti delle scuole medie (44 partecipanti): Mirko Castellietti, Chiara Pogliana e Lorenzo Ricci della scuola media Franco Tosi di Legnano, Sofia Sorce dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza.

Narrativa

Livello A riservato agli studenti delle scuole superiori (10 partecipanti): Lavinia Garbagnati del Liceo Galilei di Legnano, Daniele Macrì dell’Istituto Barbara Melzi di Legnano, Mis Sinthia Rana e Alison Rhon dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano.

Livello B riservato agli studenti delle scuole medie (45 partecipanti): Matilde Garbagnati della scuola media Bonvesin de la Riva di Legnano, Francesca Grillo della scuola media Franco Tosi di Legnano, Francesco Gualla della scuola media Bonvesin de la Riva di Legnano e Ginevra Luoni della scuola media Bonvesin de la Riva di Legnano.

Narrativa storica

Livello A riservato agli studenti delle scuole superiori (14 partecipanti): Leonardo Bianchi e Vittoria Castiglioni dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano, Dalila Ramelli del Liceo Galilei di Legnano.

Livello B riservato agli studenti delle scuole medie (21 partecipanti): Edoardo Barbata e Vittoria Rampinini dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, Enea Romano della scuola media Franco Tosi di Legnano.

Nella foto di copertina: la premiazione dell’edizione 2025