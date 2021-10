cultura

Il premio alla carriera è andato al poeta Umberto Fiori

Premio di poesia Città di Legnano: a decretare la vittoria di Elisa Donzelli è stata la giuria popolare, che nel pomeriggio di ieri, sabato 23 ottobre 2021, ha espresso la propria preferenza nel corso della cerimonia conclusiva organizzata al Teatro Tirinnanzi dal Comune di Legnano, dalla Famiglia Legnanese e dalla Fondazione Tirinnanzi.

Premio di poesia Città di Legnano-Talisio Tirinnanzi: Elisa Donzelli è la vincitrice della 39esima edizione

Tutti i presenti in sala hanno votato su apposite schede, che poi sono state scrutinate in diretta alla presenza di un notaio. Valutate le 188 opere a concorso, dopo un’ampia discussione la giuria, presieduta da Franco Buffoni e composta da Uberto Motta e Fabio Pusterla, ha designato finaliste della sezione Italiano del Premio 2021: Elisa Donzelli, con "album", Edizioni Nottetempo, Carmen Gallo, con "Le fuggitive", Edizioni Aragno; e Laura Pugno, Con "Noi", Amos Edizioni. Il pubblico ha poi incoronato Donzelli.

Per la sezione Dialetto il premio è stato invece consegnato a Ornella Fiorini e Daniela Raimondi, per "Furestér", Edizioni Puntoacapo.

Un premio speciale

Il premio alla carriera è andato a Umberto Fiori "per la più che cinquantennale attività svolta in campo artistico e culturale, che lo ha visto transitare dall’impegno come strumentista e interprete negli anni Sessanta e Settanta nel gruppo degli Stormy Six all’originale esordio in poesia negli anni Ottanta, poi rafforzato da successivi e sempre accattivanti libri di poesia, sino a giungere all’Oscar Mondadori che ha raccolto l’intera sua opera poetica. Notevoli anche per originalità e nitore le sue opere narrative".