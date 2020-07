Fondazione Famiglia Legnanese premia i donatori storici FOTO

Fondazione Famiglia Legnanese dice grazie ai donatori che ogni anno la sostengono nell’assegnazione delle borse di studio e premia cinque donatori storici.

Fondazione Famiglia Legnanese, “Una realtà filantropica importante”

Mercoledì 15 luglio 2020, posticipata rispetto al tradizionale appuntamento primaverile a causa del blocco Covid, si è svolta la serata dedicata ai donatori delle borse di studio della Fondazione Famiglia Legnanese. Aperta nel giardino di Villa Jucker, anzi, sulla bellissima scacchiera del prestigioso ingresso, è stata l’occasione per ringraziare i donatori che ogni anno sostengono la Fondazione Famiglia Legnanese nell’assegnazione delle numerose borse di studio (153 nel 2019 per 219mila euro) e, in particolare, per premiare i primi cinque donatori storici.

A condurre l’evento è stato l’affezionato “testimonial” Max Pisu che ha affiancato Pietro Cozzi, appena rieletto presidente per il prossimo triennio.

Nel suo intervento il presidente ha ribadito i concetti cardine del suo mandato: “La filantropia è sempre un concetto a me caro. E’ una missione, una vocazione, un gesto di responsabilità sociale. La Fondazione Famiglia Legnanese ha distribuito tante borse di studio ai giovani. E con la Famiglia – noi con voi, insieme – siamo e ci sentiamo una realtà filantropica importante. Nel donare, riceviamo una grossa gratificazione di ritorno e una gioia profonda quando vediamo i nostri

talenti crescere negli studi e nella società”.

“Alimentiamo un albero che ci restituisce generosamente tanti e gustosi frutti”

Nell’invitare sul palco tre dei giovani borsisti 2019 – Giulia Borlenghi, Matilde Quaglia e Massimo Isotta, che hanno voluto condividere, sulle pagine de La Martinella di questi ultimi mesi, la loro esperienza personale durante il blocco Covid – Cozzi ha ripreso l’altro concetto legato alla sua missione e a quella della Fondazione, l’immagine dell’albero: “E’ come vedere crescere il nostro albero che, con pazienza e generosità, curiamo e alimentiamo ogni giorno ma che sa restituirci, altrettanto generosamente, tanti e gustosi frutti”.

La premiazione dei cinque donatori storici

La serata è proseguita con la premiazione dei primi (in ordine cronologico di prima donazione) donatori storici che, con una battuta, il presidente introduce: “Insieme ai ragazzi, stasera abbiamo anche i ‘saggi’… per non dire i ‘vecchi’! Sono i nostri cinque primi donatori storici che, simbolicamente, vorremmo premiare come rappresentanti di tutti voi qui presenti in sala”.

Il primo donatore storico è il Comune di Legnano, al quale il premio è stato consegnato in altra sede come donatore istituzionale 2019. Il secondo il Banco Bpm, già Banca di Legnano, rappresentato nell’occasione da Flavio Crespi, responsabile dell’Area Nord Ovest di Milano. Il terzo il Collegio dei capitani e delle contrade, rappresentato dal gran maestro Giuseppe La Rocca. Il quarto il Lions club Legnano Host, presieduto da Francesco Pappini. Il quinto la Fratelli Cozzi spa auto dal 1955, rappresentata da Elisabetta Cozzi, direttrice Museo Fratelli Cozzi.

Una nuova fondazione nella famiglia dei donatori

Il presidente prosegue annunciando l’importante novità del 2020: “Quest’anno avremo l’ingresso nella nostra famiglia dei donatori di un’altra fondazione che si aggiunge alle due già presenti – Fondazione Ticino Olona e Fondazione Tirinnanzi – volendo sostenere la missione della Ffl: la Fondazione Gatta Trinchieri presieduta da Norberto Albertalli, nostro socio legnanese, qui accompagnato da Franco Marrocco, già direttore dell’Accademia di Brera ai cui studenti andranno le borse di studio così finanziate. Altre borse verranno erogate anche in favore di studenti del Conservatorio di Milano e altri istituti di formazione. A loro va il nostro grazie”. Si consolida in tal modo anche la collaborazione con l’Accademia di Brera e i sui giovani artisti per la realizzazione del premio annuale ai donatori, quest’anno realizzato proprio da una studentessa di Brera, e giovane promessa artistica, Marta Galbusera.

Una chiamata all’azione sulla scacchiera: “A voi la vostra mossa!”

Cozzi, fra gli scambi di battute con Max Pisu, porta così a conclusione la serata chiudendo, sul richiamo della scacchiera, con un impegno personale e una chiamata all’azione: “Il consiglio della Ffl ha fatto la sua mossa volendomi rinnovare la fiducia nella presidenza per altri tre anni… lo prendo come un elisir di lunga vita…! E a me ora tocca la mia, apponendo per primo la firma su questo assegno (l’assegno in formato maxi appeso in sala che impegna i donatori, ndr) e… impegnandomi per i prossimi tre anni a curare e alimentare il nostro albero perché dia sempre frutti nutrienti. A voi la vostra mossa!”.

