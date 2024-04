Premiati i Grandi lettori: ecco chi sono

Premiati i Grandi lettori della biblioteca civica di Cuggiono.

Cuggiono ha premiato i suoi Grandi lettori

L’idea è nata dall’assessorato alla Cultura dopo l’analisi dei dati di frequenza della biblioteca. Ha spiegato l'assessore alla Cultura Claudia Togliardi:

"Insieme alla nostra bibliotecaria, in questi ultimi anni ho notato un aumento sia del numero di iscritti che di quello dei prestiti effettuati. Nel dettaglio si è visto che, per il 2023, il numero di prestiti medio per utente attivo è stato di 14 libri all’anno, ben al di sopra della media nazionale che è di cinque. Da qui l’idea di organizzare una premiazione per i nostri Grandi lettori, cioè coloro che si sono distinti per numero di letture nello scorso anno".

Complimenti a Francesco, Sebastiano, Sabrina, Giorgia, Paola e Sonia Maria

La suddivisione è stata pensata per fasce di età, così sono stati premiati: Francesco La Gamba per la categoria 0-6 anni, Sebastiano Colombo per quella 7-14 anni, Sabrina Garavaglia per la fascia 15-18, Giorgia Bruni per quella 19-35, Paola Anzolini per la categoria 36-60 anni e Sonia Maria Oldani per gli over 60. A tutti i vincitori è stato consegnato un attestato di merito, un libro pensato appositamente per ognuno di loro e dei gadget di Fondazione per leggere.

Il riconoscimento sarà proposto anche nei prossimi anni

L'assessore Togliardi ha proseguito:

"Questo riconoscimento sarà proposto anche nei prossimi anni, per cui incoraggiamo tutta la cittadinanza a dedicare parte del proprio tempo libero alla lettura dei titoli messi a disposizione dalla nostra biblioteca".

Congratulazioni ai lettori anche dal sindaco Giovanni Cucchetti.