Pre-fiera di successo con musica, teatro, poesia e sport

Pre-fiera di successo a San Vittore Olona con la serata nel parco di Villa Adele: e domani arrivano le bancarelle.

Pre-fiera a Villa Adele, pubblico e divertimento

E' piaciuta la serata di pre-fiera andata in scena la sera di ieri, sabato 11 settembre 2021, nel parco di Villa Adele: un "antipasto" alla fiera che domani, lunedì 13, arriverà come sempre in via Roma e che vedrà bancarelle di commercianti e stand di associazioni oltre a momenti ludici per bambini (ingresso col Green Pass).

Ieri la serata, presentata da Laura Defendi di Radio Punto, ha ospitato musica, teatro, poesia e sport: bellissima l'esibizione del Complesso bandistico sanvittorese (che, tra le altre cose, ha eseguito un medley dei successi di Mina e di famose colonne sonore oltre che alla musica napoletana e fatto gli auguri al suo storico componente Marco Agrati per il suo compleanno), risate con la Compagnia dialettale sanvittorese capitanata da Pinuccio Gallo Stampino (che ha espresso il desiderio di ritornare sul palco con un nuovo spettacolo, ricordato l'importanza del volontariato delle associazioni locali e omaggiato con un applauso del pubblico l'indimenticato presidente del Centro giovanile calcio Donato Monticelli scomparso a maggio a causa del Covid, poesia con la presentazione dei libro "I du pasariti" di Dino Meda con il quale racconta vita vissuta in paese ricordando come "l'unione fa la forza e grazie all'amore si risolvono i problemi". E poi lo sport con le famose bici da corsa Legnano proposte da Gianpiero Prinzo e Claudio Di Gennaro.

La soddisfazione del sindaco

"Nel nostro programma elettorale abbiamo scritto che era ed è nostra intenzione proseguire col rilanciare le tradizioni del nostro paese e lo stiamo facendo - ha spiegato il sindaco Daniela Rossi nel suo discorso iniziale - Siamo partiti con la festa patronale più visibile che in passato, con una bellissima illuminazione della chiesa parrocchiale, e da due anni stiamo cercando di mettere uno sguardo un po' più attento sulla fiera, affiancandola da serate pre fiera".

Presenti anche il nuovo parroco don Marco Longoni e don Alain Youssufa.

Le foto:

I prossimi appuntamenti

Gli eventi proseguiranno stasera, alle 21: sempre nel parco di Villa Adele sarà ora la volta del concerto della band "Vikypedia" guidata dal musicista sanvittorese Viky Ferrara che proporrà successi degli anni '60 e '70 (ingresso sempre col Green Pass e prenotazione).

Domani sarà invece la volta della fiera in via Roma con tante iniziative connesse.