Fiera e pre-fiera: tradizione, musica e poesia col Green Pass

Fiera e pre-fiera a San Vittore Olona: tornano le bancarelle ma anche musica e poesia. Tutti gli eventi ad accesso col Green Pass.

Fiera e pre-fiera in paese col Green Pass

Lunedì 13 settembre 2021 torna "La fiera e le sue tradizioni", le classiche bancarelle lungo la via Roma a San Vittore Olona, ma non solo visto il "corredo" di eventi.

"Così come disposto dalle normative del Governo l'accesso alla fiera è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass e vi saranno controlli a campione" annuncia il sindaco Daniela Rossi. I controlli saranno affidati dalla Polizia Locale, per chi non avrà il Green pass scatterà la multa di 400 euro.

Il programma

La fiera si svolgerà dalle 9.30 alle 18.30 con bancarelle come detto, ma anche laboratori, giochi e spettacoli tutto in collaborazione con le associazioni sanvitoresi: dalle 11 alle 18 ci sarà il Trenino campagnolo (nella foto quello dellultima passata edizione) per farà fare un giro per il paese, alle 18.30 il Trenino musicale mentre, alle 16.30, nei giardinetti animazione per bimbi "I love Dante" e premiazione del concorso "Superlettore"; dalle 20 via a "La fiera di sera", col tradizionale menù lombardo e tanta musica al Circolo Bel Sit (durante la giornata menù dei locali che aderiscono all’evento).

Stasera, sabato, alle 20.30 sfilata della banda da piazza Italia a Villa Adele dove si svolgerà il concerto "Musica e risate" con la partecipazione della Compagnia dialettale sanvittorese e la presenza di Dino Meda che presenterà il suo nuovo libro di poesie; domenica, sempre a Villa Adele, alle 21, concerto della Vikypedia band coi successi degli anni '60 e '70.