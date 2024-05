Pienone di presenze a Palazzo Malinverni con i Ciceroni di Legnano

Tantissime le presenze a Palazzo Malinverni di Legnano questa domenica, 12 maggio, in occasione della visita del palazzo comunale con le guide speciali dei Ciceroni di Legnano.

"Il Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano, ringrazia le numerose persone che hanno partecipato al doppio evento, mattino e pomeriggio, nel percorso descrittivo di Palazzo Malinverni. Un grazie particolare al Sindaco Lorenzo Radice, intervenuto a supporto del gruppo Ciceroni per spiegare ed illustrare nel dettaglio i luoghi di vita della "Casa dei Cittadini Legnanesi". Un grazie doveroso a tutto il personale di servizio in Comune, per la gentile disponibilità ed accoglienza e ai Ciceroni, Giulia, Eligio e Valentino per le loro spiegazioni".