Piccoli pianisti crescono: applausi per Matteo e Rebecca Re Dionigi di Nerviano.

Piccoli talenti crescono. Si tratta di Matteo Re Dionigi, 7 anni, e della sorella Rebecca Re Dionigi di 13, protagonisti della settima edizione del concorso pianistico "FaSolSi", rivolto a giovani pianisti dai 6 ai 22 anni: l'evento, articolato in categorie di allievi solisti suddivise per età, si è svolto alla Fondazione Ambrosiana di Milano con una giuria qualificata e prestigiosa. Per i due nervianesi non c'è stato il primo posto, ma gli applausi per loro sono stati davvero tanti, andando dritti al concerto finale.

La felicità dell'insegnante

"Questo concorso prevede un vincitore per ogni categoria quindi solo il primo classificato per categoria e i premiati si sono poi esibiti al concerto dei vincitori che si è tenuto domenica sera al termine del concorso - racconta l'insegnante Cristina Ciracò che segue i due giovani talenti nervianesi - Al concorso si sono iscritti 100 allievi, ma solo 11 di loro si sono esibiti al concerto dei vincitori e tra loro due miei allievi di Nerviano, Matteo nella categoria A (sei-otto anni) e Rebecca nella C (12-14 anni); i due sono fratello e sorella che studiano con me da un anno, ma entrambi studiano il pianoforte dall’età di quattro anni circa. Passione e impegno li hanno spinti a partecipare a questo concorso dove non hanno vinto il primo premio, ma sono stati ritenuti altrettanto meritevoli di partecipare al concerto finale. Pur non vincendo, quindi, si sono ritrovati tra i vincitori. Si è trattata senza alcuna ombra di dubbio di una grande soddisfazione e, al tempo stesso, di un grande stimolo per continuare a crescere in musica!".