Perdono, la festa si farà il 5 e 6 settembre. Ad annunciarlo il sindaco Marco Ballarini, che in piena pandemia si erà visto costretto a cancellare la ricorrenza più sentita in città, che cade il giovedì e la domenica dopo Pasqua.

“Quest’anno Corbetta avrà la sua Festa del Perdono – ha proclamato il primo cittadino – Quella del 2020 sarà un’ edizione speciale, come non l’abbiamo mai vista prima d’ora. Il Coronavirus ha cambiato il nostro modo di approcciarci alla vita, ma non cambierà la nostra storia e le nostre tradizioni: con cautela, con la massima sicurezza, porteremo avanti anche la 458esima edizione con fiera e giostre che affiancheranno tutti gli eventi religiosi, vero cuore della festa. È una scelta che, come Amministrazione, abbiamo preso con coraggio, è una scelta che dovevamo a tutti i corbettesi. L’Assessore Giuliano Gubert e la struttura del Comune ci stanno già lavorando”.

