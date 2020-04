Il Perdono ai tempi del Coronavirus. Se la festa è rinviata a settembre, Covid permettendo, il senso più profondo della ricorrenza legata al santuario è viva.

RIVIVI LA FESTA DEL PERDONO 2019

Il Perdono ai tempi del Coronavirus

Giovedì, in mattinata, benedizione a distanza di sicurezza con il parroco-rettore, don Giuseppe Galbusera, il sindaco Marco Ballarini e la comandante della Polizia Locale, Lia Vismara.

Eventi in streaming

Annullati tutti gli appuntamenti religiosi e mondani, con le strade silenziose come mai nel giorno del Perdono, le autorità civili e religiose han voluto regalare ai cittadini un momento simbolico e, a suo modo, storico. Un Perdono unico: domani, su Settegiorni in edicola, troverete una riflessioen speciale di don Giuseppe, per vivere a fondo questa ricorrenza. Stasera, giovedì 16, alle 21, sul canale You tube di Osal Corbetta, il concerto dedicato alla Vergine con il tenore corbettese Andrea Semeraro e della soprano Lorena Balbo. Domani, in edicola, un’intervista dal backstage. Sempre su You tube, Messe e supplica tipiche della tradizione.

VAI ALLA HOME