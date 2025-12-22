L'associazione ha portato il gradito regalo agli anziani delle frazioni di Villanova e Garbatola

Panettoni in regalo agli over 80: il gesto di bontà della Cur Cui Ran di Villanova, frazione di Nerviano.

Anche quest’anno, come da tradizione, i volontari dell’associazione Cur cui Ran (nota per l’organizzazione dell’omonima gara podistica per tutti di giugno) hanno portato i panettoni agli over 80 di Garbatola e Villanova, frazioni di Nerviano. L’iniziativa è stata un’occasione preziosa per scambiarsi gli auguri natalizi e trascorrere qualche momento di dialogo con le persone, rafforzando lo spirito di comunità e di vicinanza.

Il gesto

Un gesto semplice ma profondamente apprezzato quello messo in campo dall’associazione: gli anziani, oltre al gradito dono, hanno soprattutto valorizzato la presenza, l’attenzione e questo segno concreto di cura che ogni anno rinnova il legame con il territorio.

