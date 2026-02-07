«Ops!» presenta le opere di Marco Rondena e Stefania Balzarotti

«Ops! Original People Singing» torna a spargere bellezza a Corbetta e lo fa con un appuntamento ormai consolidato: la «Doppia esposizione». «L’intento, da quattro anni, è quello di dare visibilità all’arte che permea il nostro territorio, attraverso artisti che sviluppano un loro personalissimo stile, traendo esperienza, forza e ispirazione dal loro vissuto», affermano i responsabili dell’associazione. Quest’anno in via Cattaneo 25 la «Doppia esposizione» si concentra in sala Artemisia Gentileschi e in sala Corbetta di una Volta. L’inaugurazione sarà oggi, sabato 7 febbraio, alle 15.30 e poi le opere degli artisti saranno visibili domenica 8, sabato 14 e domenica 15 febbraio dalle 15 alle 19.

L’artista emergente

Gli artisti scelti da «Ops! Original People Singing» per questa nuova edizione dell’iniziativa sono Marco Rondena e Stefania Balzarotti. Nato nel 2004, Marco Rondena è un giovane artista emergente «con una profonda passione per l’arte come forma di espressione e di comunicazione autentica», racconta. Premiato come miglior studente del suo liceo artistico, già da anni partecipa a mostre, a livello regionale come Inverart, nazionale e internazionale, tra cui Rosso Magenta, Abstract Torino, World Water Day, Uk Artist Award 2025 a Londra, 10 Artists in Barcelona. Rondena adotta una vasta gamma di tecniche, dalla pittura alla scultura, fino ai mixed media in una continua esplorazione, «che oggi mi porta a concentrarmi su due linguaggi, il post-espressionismo, che rielabora la forza del gesto e del colore in chiave contemporanea, e la sinestesia emozionale, un approccio che intreccia percezioni sensoriali differenti», spiega.

La visual e stop motion artist

Stefania Balzarotti è una visual e stop motion artist. Col suo lavoro esplora i confini dell’animazione tradizionale fotogramma per fotogramma, integrando tecniche e materiali (dalla cardatura della lana alla cartapesta, dalla scultura animabile al disegno e alla pittura) nella creazione di personaggi e scenari animati manualmente. Ha dato vita a Noramà Stop Motion World, uno studio cinematografico in miniatura in cui gli attori protagonisti sono personaggi di venti centimetri o poco più e oggetti e lavora per progetti nazionali e internazionali. La sua produzione artistica conta anche illustrazioni in penna bic e una vasta produzione di bozzetti, realizzati in estemporanea durante la partecipazione a movimenti di disegno di strada, esperienza centrale nel suo percorso.