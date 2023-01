Omicidio di Turbigo, giudizio immediato per l'uomo che ha ucciso Emanuel Rroku

Omicidio di Turbigo, a settembre la morte del 26enne Emanuel Rroku.

Omicidio di Turbigo, rinvio a giudizio per l'uomo che ha sparato

Era la notte tra il 16 e 17 settembre 2022 quando, all'esterno di un bar di via Allea a Turbigo, un colpo di proiettile aveva colpito Emanuel Rroku, 26enne albanese residente in paese. Un proiettile che, poco dopo il ricovero in ospedale, non gli aveva lasciato scampo. Ora per l'uomo che aveva premuto il grilletto, un 34enne anch'esso albanese e residente a Milano, è stato chiesto e disposto il giudizio immediato. La data del processo a suo carico non è ancora stata fissata.

La commozione per la vittima

Rroku era un ragazzo molto conosciuto e stimato a Turbigo. In tanti se lo ricordano come un bravo ragazzo e tanta commozione si era vista in occasione del suo funerale che aveva richiamato parenti e tanti amici del ragazzo.