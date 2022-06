Nunzio di "Amici" arriverà in piazza per firmare autografi

Nunzio Stancampiano sarà a Nerviano direttamente dalla trasmissione tv "Amici".

in centro

Notizia dell'ultim'ora per quanto riguarda "Estate fuori Nerviano 2022", la serie di maxi eventi in centro che partirà sabato 11 giugno: proprio quella sera è atteso Nunzio Stancampiano ballerino 18enne, originario della provincia di Catania e diventato famoso per la sua partecipazione alla nota trasmissione tv Amici; ci sarà anche lui, in centro, per incontrare i fan e firmare autografi.

Uno dei volti di "Amici"

Volto noto della trasmissione, il ballerino ha colpito per i suoi modi scanzonati e per un video, mostrato durante la terza puntata serale, nel quale insegna i passi della Rumba ad Alessandra Celentano.