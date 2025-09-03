Settembre si apre con un’esplosione di iniziative alla biblioteca di Arese: una notte speciale per i più piccoli, musica al tramonto, nuove mostre da esplorare, sfide letterarie e attività per giovani menti curiose.

Notte in biblioteca: il programma dei prossimi appuntamenti

Una notte da ricordare… tra libri, giochi e nuove amicizie! Tutti i bambini e le bambine che a settembre

iniziano la 2a, 3a e 4a elementare sono invitati a partecipare a un’esperienza davvero speciale: una notte in biblioteca con giochi, storie, nanna e colazione insieme.

Quando?

Dalle 20:00 di venerdì 19 alle 9:00 di sabato 20 settembre.

Scopri tutti i dettagli sulla serata qui.

ISCRIZIONI

Da lunedì 8 settembre 2025 solo via mail a biblioteca.arese@csbno.net

Le iscrizioni devono essere inviate esclusivamente dai genitori dei bambini. Non sono accettate iscrizioni

di gruppo. È obbligatorio segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione.

I posti sono limitati e si chiudono al raggiungimento del numero massimo.

Book Battle

Quarto di finale in corso

La battaglia letteraria continua: siamo ai quarti di finale! Hai tempo fino al 7 settembre per votare i tuoi libri preferiti e decidere quali romanzi passeranno alle semifinali. Il destino dei libri è (ancora) nelle tue mani! Vota in biblioteca, online o sui nostri social.

Parole intraducibili | Mostra di Erica Ficili

Dall’8 al 28 settembre 2025 al Centro Civico Agorà

Un viaggio visivo e sensoriale attraverso parole che non si possono tradurre. Ogni illustrazione è una finestra su emozioni, tradizioni, memorie condivise. Una mostra poetica e partecipativa, che invita a scoprire l’altro e a riconoscersi nella bellezza dell’ordinario.

Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura della biblioteca

Coding@Agorà

Il primo appuntamento domenica 14 settembre 2025

I giovani programmatori stanno per tornare! I laboratori di coding gratuito per bambine e bambini stanno per ripartire: resta sintonizzato per scoprire il calendario completo e le modalità di iscrizione.

Per maggiori informazioni scrivi a coderdojo.arese@gmail.com o chiama il 0293583303 in orari d’ufficio.

Civica scuola di musica

Iscrizioni aperte dal 9 settembre

A settembre riaprono le iscrizioni dei corsi della Civica Scuola di Musica per l’anno 2025/2026, che si terranno si terranno presso la scuola Europa Unita in via Allende:

 strumento, canto e musica d’ensemble

 cori per adulti e ragazzi

 laboratori pop, rock e gioco-musica per bambini

Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 9 settembre presso il Centro civico Agorà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.00 alle 19.00. Puoi consultare qui il programma dei corsi e le relative tariffe, o scrivere a civicamusica.arese@csbno.net per ricevere maggiori informazioni.