Settembre si apre con un’esplosione di iniziative alla biblioteca di Arese: una notte speciale per i più piccoli, musica al tramonto, nuove mostre da esplorare, sfide letterarie e attività per giovani menti curiose.
Notte in biblioteca: il programma dei prossimi appuntamenti
Una notte da ricordare… tra libri, giochi e nuove amicizie! Tutti i bambini e le bambine che a settembre
iniziano la 2a, 3a e 4a elementare sono invitati a partecipare a un’esperienza davvero speciale: una notte in biblioteca con giochi, storie, nanna e colazione insieme.
Quando?
Dalle 20:00 di venerdì 19 alle 9:00 di sabato 20 settembre.
Scopri tutti i dettagli sulla serata qui.
ISCRIZIONI
Da lunedì 8 settembre 2025 solo via mail a biblioteca.arese@csbno.net
Le iscrizioni devono essere inviate esclusivamente dai genitori dei bambini. Non sono accettate iscrizioni
di gruppo. È obbligatorio segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione.
I posti sono limitati e si chiudono al raggiungimento del numero massimo.
Book Battle
Quarto di finale in corso
La battaglia letteraria continua: siamo ai quarti di finale! Hai tempo fino al 7 settembre per votare i tuoi libri preferiti e decidere quali romanzi passeranno alle semifinali. Il destino dei libri è (ancora) nelle tue mani! Vota in biblioteca, online o sui nostri social.
Parole intraducibili | Mostra di Erica Ficili
Dall’8 al 28 settembre 2025 al Centro Civico Agorà
Un viaggio visivo e sensoriale attraverso parole che non si possono tradurre. Ogni illustrazione è una finestra su emozioni, tradizioni, memorie condivise. Una mostra poetica e partecipativa, che invita a scoprire l’altro e a riconoscersi nella bellezza dell’ordinario.
Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura della biblioteca
Coding@Agorà
Il primo appuntamento domenica 14 settembre 2025
I giovani programmatori stanno per tornare! I laboratori di coding gratuito per bambine e bambini stanno per ripartire: resta sintonizzato per scoprire il calendario completo e le modalità di iscrizione.
Per maggiori informazioni scrivi a coderdojo.arese@gmail.com o chiama il 0293583303 in orari d’ufficio.
Civica scuola di musica
Iscrizioni aperte dal 9 settembre
A settembre riaprono le iscrizioni dei corsi della Civica Scuola di Musica per l’anno 2025/2026, che si terranno si terranno presso la scuola Europa Unita in via Allende:
strumento, canto e musica d’ensemble
cori per adulti e ragazzi
laboratori pop, rock e gioco-musica per bambini
Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 9 settembre presso il Centro civico Agorà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.00 alle 19.00. Puoi consultare qui il programma dei corsi e le relative tariffe, o scrivere a civicamusica.arese@csbno.net per ricevere maggiori informazioni.