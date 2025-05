Fino al 29 maggio il comune di Castano primo vedrà fiorire in città decine di appuntamenti con i libri e la lettura grazie alla seconda edizione del festival "Fioriscono libri".

Nel mese di maggio "Fioriscono libri"

Nel mese di maggio la campagna castanese è un’armoniosa trama d’erbe e di fiori: la primavera l’avvolge nel suo splendido mantello verde, a sprazzi trapunto dal giallo vivo della colza o dal rosso vermiglio dei papaveri. La natura si apre e si mostra, risvegliando i profumi e i colori che l’inverno sempre nasconde sotto la sua cappa gelida e cupa. In questo tempo di rinascita, anche i libri tornano ad aprirsi, come boccioli pronti ad esplodere per rivelare la loro essenza fatta di parole, storie, idee. Del resto un libro, come un fiore, non può essere davvero conosciuto finché - dischiudendosi - prende vita e comincia a parlare. A chi sarà disponibile ad ascoltarlo, offrirà il suo profumo più autentico: un messaggio capace di penetrare nella mente del lettore, colorandone il paesaggio interiore, impreziosendolo di immagini ed emozioni nello stesso modo in cui la colza e i papaveri eseguono il loro ricamo tra l’erba verde dei campi.

Il lavoro svolto dall'Istituto Torno

Proprio per celebrare il potere discreto e al contempo profondo dei libri e della lettura, il Comune di Castano Primo presenta la seconda edizione di “Fioriscono Libri”, che nelle giornate tra il 15 e il 29 maggio renderà la città un giardino germinante di parole, idee e storie attraverso una serie di appuntamenti organizzati da biblioteche, scuole, associazioni di volontariato, librerie e fondazioni locali. L’iniziativa, patrocinata da Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest di Milano, si inserisce tra le azioni promosse in seguito al conferimento a Castano Primo del titolo di “Città che legge” per il triennio 2024-2026. La qualifica, riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, premia l’attività congiunta dei firmatari del Patto di Castano Primo per la Lettura, una rete di enti pubblici e privati del territorio impegnati a rendere la lettura un valore condiviso e quotidiano. Tra i firmatari si distingue in maniera particolare l’Istituto “G. Torno”, che aderisce al Patto attraverso il lavoro appassionato delle docenti Irene Lombardo, Laura Buscaino e Paola Robbiati. Coordinate all’interno del “Progetto Biblioteca”, le insegnanti si propongono di avvicinare gli studenti al piacere della lettura, favorendo la frequentazione della biblioteca scolastica e realizzando attività volte a promuovere la lettura come strumento di consapevolezza, sostenibilità e cittadinanza.

L'organizzazione del concorso "Libri e luoghi"

In particolare, l’Istituto “G. Torno” parteciperà a “Fioriscono Libri” attraverso l’organizzazione del concorso “Libri e luoghi”, che invita gli studenti a raccontare, mediante la creazione di un elaborato audiovisivo, un’esperienza di lettura significativa vissuta nel corso dell’anno scolastico. Il testo scelto - romanzo, racconto o biografia - deve contenere riferimenti a luoghi del territorio italiano, che gli alunni saranno chiamati a valorizzare nel proprio video. Come si evince dal suo titolo, il concorso “Libri e luoghi” esorta i giovani lettori ad individuare l’intimo legame che intercorre tra geografia reale e geografia dell’anima: leggere significa anche attraversare luoghi, scoprendone di nuovi o ripercorrendo quelli già noti alla luce delle emozioni che una storia può accendere. Intrecciandosi con il bagaglio di conoscenze ed esperienze che ogni lettore porta con sé, i luoghi narrati ne trasformano il paesaggio interiore, risvegliandolo: trapuntandolo di nuove gemme pronte ad aprirsi, proprio come la primavera risveglia la terra colorandola di nuove fioriture.