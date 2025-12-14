Natale solidale con il “regalo sospeso” nei negozi

L'iniziativa è nata in paese e tende la mano a chi non può permettersi di fare acquisti

“Regalo sospeso”: ecco l’iniziativa di Turbigo per un Natale solidale.

“Regalo sospeso” per chi ha bisogno

Il Natale quest’anno, a Turbigo, avrà un significato ancora più speciale grazie al progetto del Distretto del Commercio, che ha lanciato l’iniziativa del “Regalo sospeso”: un’azione semplice, alla portata di tutti, pensata per portare un sorriso a chi sta vivendo un momento di difficoltà.

L’idea si ispira alla tradizione napoletana del caffè sospeso, la pratica secondo cui si paga un caffè in più per offrirlo a una persona sconosciuta che non può permetterselo.

Allo stesso modo, il regalo sospeso permette a chiunque di acquistare un dono in uno dei negozi aderenti e lasciarlo “in sospeso” affinché venga poi donato a chi ne ha più bisogno.

Le parole del sindaco

A spiegare maggiormente l’iniziativa nel dettaglio ci pensa il Sindaco turbighese Fabrizio Allevi, ecco le sue parole: “Il Distretto del Commercio Nord Ticino aggiunge una nuova attività alle innumerevoli già organizzate dai singoli Comuni consorziati. Fino al 18 dicembre 2025, infatti, in tutti i negozi aderenti al Distretto, sarà possibile consegnare un regalo sospeso. Al termine della campagna i regali verranno raccolti e distribuiti durante un evento benefico che verrà indicato successivamente sulle pagine social del Distretto, ma comunque in programma la mattina del 20 dicembre 2025”.