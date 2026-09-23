Nasce a Legnano l’Albo dei Bibliovolontari della biblioteca Marinoni

Normare per riconoscere, valorizzare e tutelare la figura di chi dedica alcune ore del proprio tempo alle attività di animazione della biblioteca civica “Augusto Marinoni”.

Con questo intento è stato concepito e approvato, nel Consiglio comunale del 18 aprile, il regolamento che prevede l’istituzione di un apposito Albo per i Bibliovolontari.

La riunione del 24 settembre

Sarà questa novità a caratterizzare la prima riunione dei Bibliovolontari dopo l’estate, convocata giovedì 24 settembre alle 17.45 nella biblioteca centrale di via Cavour.

Durante l’incontro saranno fornite informazioni per conoscere da vicino questa modalità di volontariato culturale, nata nel 2022 e che oggi impegna una cinquantina di persone di età diverse.

Il regolamento comunale

Il regolamento comunale fissa i requisiti per l’iscrizione dei volontari della biblioteca all’Albo, le attività che possono svolgere, i loro diritti e doveri, gli obblighi del Comune, la copertura assicurativa a favore dei volontari stessi e la formazione che il Comune è tenuto a fornire loro.

L’Albo nasce quindi con l’obiettivo di rendere più chiaro e strutturato il rapporto tra i Bibliovolontari e l’Amministrazione comunale, riconoscendo ufficialmente il valore del loro contributo.

Il ruolo dei Bibliovolontari

«La Biblioteca Marinoni, negli ultimi anni, è diventata un polo imprescindibile della vita cittadina: eventi, incontri, laboratori che attraggono persone diverse ma accomunate dalla voglia di fare cose insieme, contribuendo così a fare comunità, la Bibliocomunità, appunto. Spinta fondamentale per l’elaborazione di nuove proposte sono i Bibliovolontari, un’espressione di cittadinanza attiva con cui tante persone mettono a disposizione il loro tempo per migliorare la collettività; è un impegno importante, questo, per cui ringrazio tutte e tutti profondamente», commenta l’assessore alla Cultura Sara Borgio. «Spero che al primo incontro di quest’anno ci possa essere una presenza numerosa, anche perché coglieremo l’occasione di presentare il nuovo Albo dei Bibliovolontari, fortemente voluto dall’Amministrazione per valorizzare in modo ufficiale l’impegno preso, oltre che per dare chiarezza sui ruoli e adeguate coperture assicurative».

L’istituzione dell’Albo consentirà inoltre di definire con maggiore precisione le attività dei volontari e di garantire loro un adeguato percorso di formazione.

Come iscriversi all’Albo

È possibile aderire all’Albo online alla pagina dedicata ai Bibliovolontari sul sito del Comune di Legnano. Possono aderire all’Albo tutti i cittadini di età non inferiore ai 18 anni.

Per i minorenni con età superiore ai 15 anni, il perfezionamento della richiesta di iscrizione sarà eseguito direttamente in biblioteca, alla presenza di un genitore. Il genitore dovrà presentarsi con la propria carta d’identità, mentre per il minore saranno necessari la carta d’identità e la tessera sanitaria.