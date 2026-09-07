Musica, poesia e arte per le donne: Just Friends in concerto il 19 settembre ad Abbiategrasso

Una serata dedicata alle donne, alla loro forza, alle loro emozioni e alle loro storie, attraverso la musica, la poesia e l’arte.

È questo il cuore di “Just for Women”, il concerto del gruppo vocale Just Friends, in programma sabato 19 settembre 2026 alle ore 21.00 presso la Cooperativa Rinascita di Abbiategrasso, in via Magenta 29, con ingresso libero.

Just Friends sul palco con musica e parole dedicate al mondo femminile

Sul palco Alessandra Agosti, Angela Serrao, Silvia Bollettin e Valentina Lucini interpreteranno alcune delle più belle canzoni dedicate alle donne, accompagnate da Alessandro Gianelli alla chitarra, Fabio Bertolotti al basso, Roger Ronzio alla batteria e Francesca Mainardi alle percussioni e alla chitarra.

La musica sarà accompagnata anche dalle poesie e dalle parole di donna scritte e interpretate da Sara De Carli, in un intreccio di voci, emozioni e racconti dedicati al mondo femminile.

Barbara Duré dipingerà dal vivo acquerelli ispirati alla musica

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione dell’illustratrice e artista Barbara Duré, che dipingerà dal vivo, durante il concerto, illustrazioni ad acquerello ispirate alla musica e alle emozioni del momento. Le immagini nasceranno così sotto gli occhi del pubblico, trasformando le note in colore e creando un dialogo originale tra musica e pittura.

Un incontro tra arti diverse per raccontare la donna in tutte le sue sfumature: forza e fragilità, coraggio e sensibilità, bellezza e capacità di rinascere. Perché quando la musica incontra la parola e il colore, può nascere qualcosa che va oltre lo spettacolo: un’emozione da ascoltare, guardare e vivere.