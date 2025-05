"Mulino day", successo per le iniziative immerse nella natura

"Mulino day" di San Vittore Olona, successo per la due giorni di iniziative.

"Mulino day", un altro successo

Un successo per il "Mulino day", la manifestazione che si è svolta da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025 anche a San Vittore Olona. Promossa dal Comune, ha visto numerosi appuntamenti all'insegna della storia e della natura, con protagonista lo storico Mulino Meraviglia e la zona del Vallo. Si è partiti venerdì, alla Cascina Lattuada, con lo yoga a cura dell'Mc Yoga Aps, poi degustazione di prodotti locali e, alle 21.30, Lucciolata con passeggiata serale nella zona della Foppa e Favola della buonanotte; sabato, allo Spazio OO, il Mercato contadino, il ritorno della Pro Loco, "Natura in festa" con fiori, artigianato, salute e benessere e street food con l'associazione culturale e artistica Ipebole, alle 10.30 presentazione del libro "Il valtellinese di Olonia" di Mario Alzati. Ricca la giornata di domenica: terza edizione del "Mulino e Vespa" con Lion Club, laboratorio creativo per bambino e chiacchiere culturali, workshop "Composizione fiorita-Benvenuta estate" con gli Amici di Villa Adele, lezione di panificazione (e poi merenda) col panificio Beretta "Il pasticcione" con la tecnologa alimentare Simona Lauri. E ancora: "Natura in festa!", "Turisti nel nostro territorio" col Centro didattico Milanta Ets con visite guidate al Mulino Meraviglia e zona.