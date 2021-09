Mostra di Sergio Colleoni: Tracce - Percorsi. L'artista regala alla città L’Albero della Vita

Rho

La mostra a Villa Burba nelle Sale delle Colonne e dell’ex Filatoio è visitabile fino a domenica 3 ottobre 2021

C’è tempo fino a domenica 3 ottobre 2021 per visitare la mostra di Sergio Colleoni: Tracce – Percorsi in Villa Burba, nelle Sale delle Colonne e dell’ex Filatoio, corso Europa 291, Rho.

Mostra Tracce - Percorsi, di Sergio Colleoni

Un'esposizione unica, al termine della quale l’artista rhodense regalerà alla città la sua opera L’Albero della Vita, in vetro soffiato e legata a piombo che rimarrà in Villa Burba nella Corte Rustica, in un dialogo simbolico con i 3 gelsi di circa 350 anni e in continuità con gli alberi del Parco di Villa Burba, entrato da poco in ReGiS (Registro Giardini Storici).

Le parole del critico Michele Dolz

"Che cosa rappresentano queste opere, sculture e disegni? Ecco un altro merito: ciascuno vede quello che può, l’artista si è fermato al punto giusto. Ma non è astrattismo – che pure non ci sarebbe niente da ridire – sono forme che vengono dalla natura e che imitano la natura nel suo procedere con ordine e senza costrizioni.

Antoni Gaudì rimane una guida in questo. Scriveva: «Circondato dalle viti e dagli olivi, rallegrato dal chiocciare delle galline, dal cinguettio degli uccelli e dal ronzio degli insetti, e con le montagne del Prades sullo sfondo, ho catturato le più pure e le più piacevoli immagini della natura, che è da sempre la mia maestra». E aggiungeva sempre che non aveva voluto copiare la natura ma imitarne il modo di procedere. Anche Sergio Colleoni".

Non l'unica mostra in città di Colleoni

Tracce – Percorsi di Sergio Colleoni si affianca alla seconda mostra Volti sempre di Colleoni, presentata nella Galleria d’arte Quadrifoglio di Matteo Carlo Olivares in via Dante Alighieri 9 a Rho, anche questa aperta dal 4 settembre al 3 ottobre.

Orari mostre

Questo l’orario della mostra Tracce – Percorsi a Villa Burba:

da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30;

il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30

Orario mostra Volti alla Galleria d’Arte Quadrifoglio

lunedì dalle 10 alle 12.30

martedì dalle 16 alle 19.30

mercoledì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30

giovedì dalle 16 alle 19.30

venerdì dalle 16 alle 19.30

sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

E’ richiesto il Green Pass.