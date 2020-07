Mondo Charge presenta il progetto +Aria all’osteria sociale La Tela. L’iniziativa si rivolge a 22 bambini affetti da sindrome Charge che, nei mesi estivi, beneficeranno di percorsi riabilitativi, ludici ed educativi. L’appuntamento è per mercoledì 8 luglio 2020, alle 21.

Mondo Charge presenta il progetto +Aria all’osteria sociale La Tela

L’associazione con sede a Rescaldina Mondo Charge ha raggiunto un importante risultato per sostenere i bambini con disabilità e le loro famiglie rimasti senza reti di sostegno nell’emergenza Covid-19. +Aria è un progetto di inclusione sociale con alla base attività ricreative e assistenza ai bambini con sindrome Charge, una malattia genetica rara, riconosciuta come una delle maggiori cause di cecità e sordità.

“Il progetto +Aria nasce dalla collaborazione con l’associazione CBM Italia con il supporto del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della CEI, Conferenza Episcopale Italiana – spiega il presidente di Mondo Charge Luigi Di Lello – Nato per rispondere in modo concreto all’emergenza sociale creatasi in Italia in seguito alla pandemia, che ha privato moltissime persone con disabilità e le loro famiglie di cure, reti di sostegno e servizi essenziali, ha l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, dando un supporto concreto a loro e alle famiglie. L’iniziativa nasce in risposta proprio alle esigenze manifestate delle famiglie che, grazie a due associazioni di professionisti altamente specializzate in disabilità e sordocecità, ‘Io se posso komunico’ e ‘Cabss Onlus’, hanno trovato una progettualità concreta. Beneficiari del progetto sono 22 bambini con sindrome Charge a cui vogliamo garantire percorsi riabilitativi, ludici ed educativi, con la supervisione scientifica e il monitoraggio di specialisti. Questo progetto è anche la dimostrazione che è possibile agire e muoversi in sicurezza per i ragazzi con questa sindrome: è stato avviato in un mese, mentre Regione Lombardia è ferma dal 26 maggio sull’apertura dei centri diurni disabili“.

La presentazione del progetto, mercoledì 8 luglio alle 21 all’osteria sociale La Tela di Rescaldina, bene sequestrato alla criminalità organizzata, è in presenza del pubblico nel rispetto di tutte le normative; prevista anche una diretta streaming, con la possibilità di fare domande, sulla pagina Facebook de La Tela. Interverranno Luigi Di Lello, presidente dell’associazione Mondo Charge, Angela Amato Polito, responsabile comunicazione e raccolte fondi in collegamento da Roma e Marica Scarpetta, tesoriera e referente per le famiglie in collegamento da Brescia.

