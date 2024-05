Nel contesto di “Biblio in festa” il primo e il due giugno in biblioteca a Novate Milanese arriva l’immancabile appuntamento con il mercatino del libro usato, dove si potranno trovare un'ampia scelta di titoli e generi per soddisfare ogni gusto. Per i giovani lettori un angolo speciale con libri pensati apposta per loro.

Mercatino del libro e prosa dal vivo in biblioteca a Novate

Ed infine la Serata JukeBox del 4 giugno per ascoltare il brano di prosa preferito "gettonandolo” come dai jukebox di una volta da una selezione speciale proposta.