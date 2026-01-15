Manovre salvavita ma anche scacchi e tutela dell’ambiente: le iniziative nelle scuole di San Vittore Olona.

Manovre salvavita nella scuola

Il 2026 inizia con la prosecuzione della solida collaborazione tra Istituzione scolastica e Amministrazione comunale di San Vittore Olona. L’assessorato all’Istruzione ha infatti ha proposto una serie di attività formative e educative che sono state subito accolte dalla Dirigenza dell’Istituto comprensivo Carducci.

Il 19 gennaio 2026 verrà svolta una formazione per i ragazzi di seconda della scuola secondaria di primo grado sulla rianimazione cardio-polmonare in caso di emergenza, uno strumento utile in caso di necessità che può fare la differenza in caso di pericolo di vita. “La formazione è per le classi seconde che stanno apprendendo nel programma di scienze il funzionamento degli apparati cardiocircolatorio e polmonare” spiegano da Comune e scuola.

Scacchi e ambiente

In primavera i bambini di quarta e quinta della scuola primaria saranno interessati da lezioni di scacchi, potenziando così le loro abilità logiche, di problem solving e relazionali. Sempre in primavera verranno attivate da parte dell’assessorato all’Ecologia in sinergia con l’assessorato all’Istruzione e con Econord, a favore della scuola dell’infanzia e primaria, delle iniziative volte alla tutela dell’ambiente e al riciclo.