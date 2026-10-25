Magenta Jazz Festival, quattro appuntamenti per la Winter Edition

Dal 30 ottobre al 20 novembre incontri e concerti tra Django Reinhardt, Thelonious Monk e la tradizione musicale italiana. L'ingresso è gratuito.

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Quattro appuntamenti tra storia, tradizione e grandi interpreti del jazz.

Magenta Jazz Festival, al via la Winter Edition

Prende il via venerdì 30 ottobre la Winter Edition del 28esimo Magenta Jazz Festival, organizzata dal Comune di Magenta con la direzione artistica dell’associazione culturale Maxentia Big Band aps. La rassegna proseguirà fino al 20 novembre tra la sede di Non di Solo Pane, la sala consiliare e il Teatro Lirico, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il sindaco Luca Del Gobbo dichiara:

«Il Magenta Jazz Festival rappresenta una delle manifestazioni culturali più consolidate e qualificate del nostro territorio. Con la Winter Edition si completa il percorso della 28esima edizione, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere iniziative che sanno coniugare qualità artistica, partecipazione e valorizzazione della nostra città. Il jazz è un linguaggio universale che continua a rinnovarsi, mantenendo vive le proprie radici e dialogando con pubblici diversi. Ringrazio l’associazione culturale Maxentia Big Band aps per il prezioso lavoro svolto nella progettazione artistica della rassegna e tutti i musicisti che contribuiranno a rendere speciale questa nuova edizione».

Si parte con Django Reinhardt

Il primo appuntamento è in programma venerdì 30 ottobre alle 21.15 nella sede dell’associazione Non di Solo Pane, in via Moncenisio, con l’incontro «Django Reinhardt – La storia del genio Manouche». Leonardo Bonfiglio, conoscitore e divulgatore di musica jazz, accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno dei più grandi innovatori del genere. Sabato 31 ottobre, sempre alle 21.15, la sala consiliare di via Fornaroli ospiterà il Quartetto di Luca Segala con «Monk’s Dream – Un viaggio nel sogno di un genio», rilettura contemporanea dell’opera di Thelonious Monk, tra le figure più rivoluzionarie del jazz del Novecento.

Dalla radio a Chicago

Sabato 14 novembre alle 21.15 il Teatro Lirico ospiterà la Maxentia Big Band, diretta da Fiorenzo Gualandris e accompagnata dalla voce di Monica Della Vedova. «Abbassa la tua Radio» sarà un omaggio all’epoca d’oro della radio e alla grande tradizione musicale italiana. La conclusione della rassegna è prevista venerdì 20 novembre alle 21.15 nella sala consiliare di via Fornaroli con Mario Mariotti and his Windy City Five e «Echoes of Chicago», progetto dedicato alle atmosfere del jazz di fine anni Venti e ai protagonisti della scena musicale della città americana.

Gianni Papa, presidente della Maxentia Big Band aps, sottolinea:

«La Winter Edition 2026 propone un programma che attraversa differenti stagioni e stili del jazz, alternando momenti di approfondimento culturale e concerti dal forte valore artistico. Dal racconto della figura di Django Reinhardt alle sonorità di Thelonious Monk, dall’omaggio alla grande tradizione musicale italiana fino al jazz delle origini legato alla Chicago degli anni Venti, il pubblico potrà compiere un viaggio affascinante nella storia e nell’evoluzione di questo genere musicale. Ringraziamo il Comune di Magenta per la costante collaborazione e tutti i partner e il nostro sponsor che contribuiscono alla realizzazione del Festival».

Informazioni sul programma e sugli artisti sul sito www.magentajazzfestival.it.

Nella foto di copertina: la Maxentia Big Band sul palco dell’edizione 2024 del Magenta Jazz Festival