Comincia da Ravenna, la capitale del mosaico, sabato 21 marzo alle 16.00 nel cinema sala Ratti di Legnano, la quarta edizione di “Assaggi d’arte”, il ciclo di conferenze tenute da Ruggero Cioffi dedicate ai capolavori delle città d’arte italiane con degustazioni di cibi e vini locali d’eccellenza tipici delle località stesse.

“L’oro di Giustiniano”: parte da Ravenna Assaggi d’arte

Come per le edizioni precedenti, che hanno sempre registrato dei tutto esaurito, l’iniziativa ripropone la formula della conferenza in sala Ratti e del successivo momento della degustazione a Palazzo Leone da Perego.

Nel primo appuntamento Cioffi accompagnerà il pubblico in un viaggio in quella che fu capitale dell’Impero d’Occidente e nei cui edifici la luce si fa materia eterna attraverso lo splendore delle tessere vitree. La conferenza esplorerà il potere politico e spirituale dei mosaici bizantini, testimoni di un’epoca in cui Ravenna divenne il ponte tra Roma e Costantinopoli; un’immersione cromatica tra i volti ieratici di Giustiniano e Teodora, custodi di una bellezza millenaria che ancora oggi sfida il tempo.

La degustazione prevede Torta Theodora e biscotti Bizantini con Moscato Lodali.

“Assaggi d’arte” è organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto, per il secondo anno, de “La Dolce Legnano”, che offrirà gratuitamente le specialità regionali al pubblico.

Le conferenze di Ruggero Cioffi

Ruggero Cioffi è un professionista dalle molteplici esperienze culturali, con una vasta esperienza sviluppata in anni di collaborazione con vari enti comunali e con l’azienda Csbno nell’ambito di progetti di cultura integrata. Negli ultimi 24 anni, ha curato la programmazione e comunicazione culturale di alcuni Uffici Cultura comunali collaborando con giornalisti, agenzie di comunicazione ed enti di promozione culturale. In campo artistico, ha coordinato progetti culturali intercomunali di successo come “Percorsi d’Arte”, “Centenario dell’Alfa Romeo” e “Inaugurazione del Centro Civico di Arese”. Per il Csbno ho ideato il progetto “Percorrendo l’Arte”, rivolto ad un ampio territorio del Nord-Ovest di Milano. In veste di concertista è specializzato nell’interpretazione della musica barocca e ha contribuito attivamente alla diffusione della cultura musicale attraverso conferenze, eventi pubblici e privati.

Programma delle conferenze

sabato 18 aprile maggio ore 16.00 – La Serenissima: Venezia al tempo di Vivaldi

sabato 23 maggio ore 16.00 – La Regina dei Sassi: Matera e le chiese rupestri

sabato 6 giugno ore 16.00 – Il Barocco siciliano: la Val di Noto

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.