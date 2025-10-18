Legnano celebra “La forza delle parole” in occasione del centenario Treccani

Cento anni di Istituto Treccani in una mostra che vuole celebrare il secolo di un’istituzione che ha segnato indelebilmente la cultura italiana: è la sfida di “Treccani 100 anni di Sapere. La forza delle parole”.

Al via la mostra “Treccani 100 anni di Sapere”

La mostra, organizzata dall’associazione Liceali sempre in collaborazione con il Comune di Legnano e con il patrocinio di Fondazione Cariplo, è allestita nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni dal 18 ottobre al 3 novembre.

Guido Bragato, assessore alla Cultura, commenta:

“L’associazione Liceali sempre conferma la sua vocazione culturale con una mostra che declina un argomento di ampia portata, come già accaduto per le iniziative su Leonardo, Dante e San Francesco, sul nostro territorio valorizzando le specificità e le risorse, umane e materiali, presenti. Nel caso di questa mostra, infatti, accanto a del materiale fornito dall’Istituto Treccani, sarà possibile ammirare le pubblicazioni che rientrano nel patrimonio di diverse realtà locali che meritano di essere conosciute. Come merita di essere conosciuto lo straordinario patrimonio librario dell’Istituto Barbara Melzi, sede espositiva, oltre che partner, con Palazzo Malinverni della mostra, che nella nostra città rappresenta una vera e propria istituzione, e come meritano di essere conosciuti gli originalissimi lavori del compositore e musicologo Roberto Nazari. Come amministrazione abbiamo subito accolto con favore questa proposta culturale di Liceali sempre, nella certezza che, in forza della sua qualità, sarà apprezzata non soltanto dai nostri concittadini, ma da visitatori di un territorio più ampio che riconoscono in Legnano un punto di riferimento sempre più attrattivo”.

“Un ponte tra il sapere ‘scritto’ e quello ‘visivo'”

Ornella Ferrario, componente del direttivo di Liceali sempre, commenta:

“La mostra vuole essere un ponte tra passato e presente: tra pagine manoscritte, stampate, decorate, per arrivare al mondo digitale, tra il sapere ‘scritto’ e il sapere ‘visivo’, in un percorso ABC, Arte Bellezza Cultura. Una sezione è dedicata a ‘La forza delle parole’, perché crediamo che le parole abbiano davvero una forza: quella di costruire, di unire, di dare significato. Le parole sono la materia prima della cultura, il modo in cui raccontiamo noi stessi e comprendiamo il passato e il presente. In un tempo in cui la comunicazione è spesso veloce, frammentata, questa mostra invita a rallentare, riflettere, ascoltare. A riscoprire il potere delle parole giuste, quelle che spiegano, che includono, che educano”.

“Treccani 100 anni di Sapere – La forza delle parole” è un progetto che nasce dal desiderio di celebrare non solo la straordinaria storia dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, ma anche il valore stesso delle parole come strumenti di conoscenza e di dialogo. La mostra nasce grazie alla ormai consolidata collaborazione dell’associazione Liceali sempre con l’Istituto Treccani ed è dedicata a tutti coloro che amano il sapere nella sua forma più profonda e nella sua forma visiva. Il progetto è il frutto di un lavoro condiviso, appassionato, che ha coinvolto Treccani, nell’anno del suo centenario, l’Istituto Barbara Melzi, in occasione del bicentenario della nascita della fondatrice, ma anche altre istituzioni cittadine, studenti, docenti e professionisti del mondo della cultura in un percorso di scoperta e riflessione.

i “Tesori Svelati” e “100 parole in 100 anni”

Nella Sala degli stemmi sono esposte pubblicazioni Treccani messe a disposizione dallo stesso istituto e da soggetti del territorio quali la Famiglia Legnanese, l’Archivio Storico San Magno, la Società Arte e Storia, oltre a collezionisti e archivi privati. Fra queste figurano alcune edizioni della serie “Tesori Svelati”: il Codice Cocharelli, il Dante Fiorentino e i disegni di Michelangelo. Ci sarà inoltre la Bibbia di Borso d’Este in un’edizione curata da Giovanni Treccani, oltre a libri d’arte, di storia della scienza e a volumi dedicati alla musica e all’arte antica. In Sala degli stemmi sarà a disposizione dei visitatori uno schermo dove scoprire e leggere “100 parole in 100 anni”, una raccolta di termini che hanno fatto la storia, anno per anno dal 1925 a oggi.

Pergamene, documenti con sigilli papali e volumi antichi

L’altra sede della mostra sarà l’Istituto Canossiano Barbara Melzi che esporrà, nella Sala delle colonne, una selezione di opere di pregio conservate nella sua storica biblioteca (pergamene, documenti con sigilli papali, volumi antichi di particolare significato divulgativo), testimonianza del valore attribuito al sapere, quale tratto distintivo della linea formativa ed educativa dell’Istituto stesso.

Un evento speciale a Palazzo Leone da Perego

Evento speciale del progetto è la serata “ABC Arte – Bellezza – Cultura” con immagini e musica di Roberto Nazari in programma venerdì 24 ottobre a Palazzo Leone da Perego e a ingresso libero.