Le stanze dell’arte torna nella sale espositive del Castello di Legnano, dove il paesaggio urbano e astratto saranno i protagonisti.

Le stanze dell’arte torna al Castello per la terza edizione

Un viaggio emozionante tra installazioni e racconti visivi, con artisti che reinterpretano luoghi dell’anima, volti e natura. Ogni stanza è un mondo da scoprire!

Artisti in mostra:

Piero Bagolini, Mario Battimiello, Giuseppe Catone, Roberta Ceudek, Tommaso Frattini, Elisabetta Neri, Enrica Pantani, Raffaella Pinna e Luciana Stangalino.

Mostra: dal 14 febbraio al 1° marzo 2026

Inaugurazione: venerdì 13 febbraio, ore 18.00

Orari: sabato e domenica 10.00-12.30 | 15.00-19.00

Ingresso libero