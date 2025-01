L'Associazione risorgimentale punta ora a recuperare la vecchia cascina

Associazione risorgimentale di Turbigo: gli obiettivi per il 2025.

Il 2025 è iniziato da poco ma i piani dell’Associazione Risorgimentale di Turbigo sono già ben delineati.

Infatti, nei giorni scorsi è stata resa pubblica una vecchia fotografia della cascina sul Naviglio a Turbigo e questo ha fatto ricordare all’associazione i piani per riqualificare quella zona.

Ecco le parole del presidente Daniele Solivardi:

"Abbiamo rilanciato il post con la vecchia fotografia sui social, come associazione abbiamo un progetto ben specifico per riqualificare l’intera area che si innesta sul discorso del percorso Napoleonico già affrontato diverse volte. Stiamo sentendo tutte le persone coinvolte su vari livelli per cercare di recuperare quell’area e restituirla al pubblico, il primo passo sarebbe ottenere un finanziamento per bonificare l’area. Ritengo che i nostri progetti non siano invasivi e tantomeno onerosi, sia dal punto di vista realizzativo che da quello della manutenzione; sono progetti fattibili che spero tanto vadano in porto".