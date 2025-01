Provette di sangue e aghi abbandonati per strada in centro a Rho.

Via San Carlo Rho

Questa mattina in via San Carlo a Rho, abbandonate a lato strada e sul marciapiede, sono state rinvenute decine di provette piene di sangue, diverse delle quali rotte e contenenti anche aghi.

Provette di sangue rotte

A ritrovarle i cittadini residenti, che hanno contattato Aser e Polizia Locale giunte poco dopo sul posto. Gli operatori Aser hanno raccolto il materiale, mentre gli agenti hanno provveduto a fotografare quanto perso o dimenticato in mezzo alla strada.

Chi le ha "perse"?

Da chiarire la provenienza delle provette, perse probabilmente nelle prime ore della mattina a seguito, si ipotizza, di prelievi domiciliari. Ai cittadini non è rimasto altro da fare che ripulire marciapiede e strada con acqua per lavare via il sangue, in una via dove le problematiche legate all'igiene urbana sono da tempo evidenziate dai residenti, con quotidiani abbandoni di escrementi canini contro cui cartelli e segnalazioni dei residenti sembrano servire davvero a poco. Questa mattina l'ulteriore sorpresa che ha lasciato allibiti i passanti vista la quantità di provette piene di sangue "perse" a bordo strada e di cui ci si interroga in merito alla provenienza.

Aggiornamento ore 14: da Asst Rhodense, che gestisce gli ospedali di zona, confermano che le provette piene di sangue trovate in strada e sul marciapiede in via San Carlo non provengono dall'ospedale. Nel frattempo, nonostante l'intervento di Aser e Polizia Locale, sul marciapiede sono ancora presenti siringhe, lacci emostatici e provette di vetro contenenti sangue. Incredibilmente ancora lì, in centro città, in zona residenziale, con passaggio di bimbi e anziani.

La situazione alle ore 14

Aggiornamento ore 15: Polizia locale nuovamente sul posto in attesa che le ultime provette piene di sangue e siringhe presenti a bordo strada vengano rimosse e l'area ripulita. Aser è infine passata con la macchina spazzatrice per ripulire strada e marciapiedi. Nel frattempo Asst Rhodense ha ultimato le proprie verifiche e confermato l'estraneità dall'episodio: “Abbiamo eseguito le opportune verifiche e possiamo affermare con certezza che quel materiale ritratto nelle foto non appartiene e non proviene dai nostri laboratori o strutture della ASST Rhodense”.