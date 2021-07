"L'arca di Noè", il nuovo brano di Dan e i suoi fratelli

"L'arca di Noè", ecco la canzone che segna il ritorno della band Dan e i suoi fratelli.

"L'arca di Noè", il nuovo brano

Si chiama "L'arca di Noè" ed è il nuovo brando della band Dan e i suoi fratelli, gruppo musicale dal suono vintage ma contemporaneo, molto conosciuto e seguito in tutto il Legnanese e non solo. Una canzone che piace e ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone; un assaggio lo si era già avuto l'anno scorso quando la band l'aveva portata come finalisti al Deejay on stage (contest-talent di Radio Deejay), sul palco di Riccione aprendo il concerto di Samuel dei Subsonica, per un evento che nelle altre date aveva ospitato artisti quali he Kolors, Ghemon, Tiromancino+Michele Bravi, Mahmood, Pinguini Tattici Nucleari, Diodato, Irama + Nahaze e Francesco Gabbani.

Il nuovo singolo della band è un'immagine ispirata al desiderio di ricominciare da campo, di fuggire da tutto e tutti insieme all'amore (quello vero), portandosi via solo quello che conta davvero nella vita. Un pezzo dal sound fresco, molto "happy", che crea un "mix and match" perfetto da suoni 50,s e ritmiche attuali con una struttura musicale tutt'altro che scontata.

Info sulla band

Da e i suoi fratelli: ciuffo, basette, All star sono alcuni degli elementi che li catapultano direttamente da una DeLorean sui palchi di tutta Italia. Una live band con grande voglia di fare musica e divertirsi a suon di rock'n'roll. Oltre a un importante numero di concerti, la banda ha partecipato a Casa Sanremo nel 2014 ed è tra i finalisti al Fiat Music di Ren Ronnie. Loro ad aver aperto i concerti di Francesco Gabbani nel tour estivo del 2017 e Dan (Daniele Sari) in veste di corista ha supportato lo stesso Gabbani all'Eurovision song contest di Kiev. Il repertorio? Inediti, cover di artisti contemporanei rivisitare in chiave vintage e grandi classici degli anni '50-'60, tutto ripreso con sonorità moderne per oltre due ore di spettacolo, con una media di 80-90 concerti-eventi all'anno.