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“L’America…che scoperta!”: successo per lo spettacolo dei ragazzi della cooperativa La Zattera di Legnano messo in scena al Teatro Lux di Busto Arsizio.

“L’America…che scoperta!”: successo per lo spettacolo dei ragazzi della Zattera

Tantissimi applausi per “L’America…che scoperta!”, il nuovo spettacolo dei ragazzi della cooperativa La Zattera di Legnano (che già avevano incantato tutti con “Gli sposi promessi”). Uno spettacolo storico musicale messo in scena sabato 14 novembre 2025 al Teatro Lux di Busto Arsizio nell’ambito della seconda edizione di Viva-Voci inclusive di vita e arte con il contributo di Regione Lombardia. In scena, i ragazzi della cooperativa, hanno portato il valore altissimo dell’inclusione e dell’integrazione all’insegna del motto “Io come te”.

Le parole del presidente

“Noi diamo sempre un messaggio che deve arrivare forte alla gente – ha ricordato dal palco il presidente della Zattera Franco Landonio – La scoperta dell’America porta a temi quali l’immigrazione, la diversità. Quello che per noi conta non è tanto il risultato finale di come verrà lo spettacolo perchè sappiamo già che sarà meraviglioso, la cosa importante è il percorso fatto dai ragazzi per arrivare a questo spettacolo: i ragazzi si sono impegnati moltissimo, è quasi un anno che sono stati impegnati nelle prove mettendo in campo concentrazione, coordinazione e testi imparati a memoria senza scordarsi dei movimenti l’uno insieme all’altro. Non è stato semplice ma i ragazzi sono stati bravissimi!”. Lo spettacolo è stato dedicato alla memoria di Andrea e Massimo, per tanti anni ragazzi della cooperativa: “Ci mancano tantissimo, davvero grazie per quello che ci hanno insegnato”.