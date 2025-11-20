La Zattera incanta tutti con “Gli sposi promessi” anche in trasferta

La Zattera, la cooperativa sociale di Legnano, ha raccolto un grande successo con la replica del suo spettacolo “Gli sposi promessi” a Busto Arsizio.

La Zattera, successo anche in trasferta

Successo anche in trasferta per i giovani attori della cooperativa sociale La Zattera di Legnano che venerdì scorso hanno portato in scena il loro spettacolo “Gli sposi promessi” al Teatro Sole di Busto Arsizio.

Ad organizzare Viva (Voci inclusive di vita e arte) con il contributo di Regione Lombardia. Tutto col sostegno anche di Nuovabustomusica e la Città di Busto Arsizio.

Lo spettacolo, già messo in scena a marzo al Teatro Tirinnanzi di Legnano, ha visto i ragazzi nuovamente sul palco per portare momenti all’insegna del sorriso ma anche promuovere l’inclusività, il valore della donna e di ogni persona e dell’amicizia.

“Siamo una grande famiglia”

“Questa del teatro è solo una delle attività che fa a Zattera, cooperativa che è il cuore di Legnano – ha ricordato Anna Pavan, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali presente – E’ diventata famiglia per moltissimi ragazzi e stimolo per tutta la città. L’arte, l’inclusione e lo scambio tra Comuni sono l’anima che rende ognuno di noi molto più vivo”.

“La nostra cooperativa ha 36 anni, di strada ne abbiamo fatta tanta insieme – ha aggiunto il presidente Franco Landonio – Oltre al lavoro, facciamo anche altre attività come musica e teatro, ed ecco il nostro spettacolo”.