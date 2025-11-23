“La via del Natale 2025”, approvato il programma di eventi in paese

“La via del Natale 2025”, la Giunta comunale di Cerro Maggiore ha approvato il calendario di eventi.

“La via del Natale 2025”, ok al calendario di eventi

La Giunta comunale di Cerro Maggiore ha approvato il programma ufficiale delle iniziative natalizie racchiuse nella rassegna “La Via del Natale 2025”, che accompagnerà Cerro Maggiore e Cantalupo dal 7 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026. Una proposta ricca, pensata per tutte le età, nel segno delle famiglie, della tradizione e della comunità.

Quest’anno l’intero programma è stato costruito in collaborazione con le associazioni del territorio, alle quali l’Amministrazione ha riconosciuto contributi e sostegni organizzativi: Famiglia Cerrese, Aurora Cantalupo, Circolo Culturale Il Campanile e Il Quadrifoglio.

Alle iniziative si aggiunge il contributo comunale per le luminarie natalizie, che è stato incrementato, permettendo un’illuminazione più estesa e suggestiva nelle vie di Cerro e Cantalupo.

“Il Natale è, da sempre, il tempo in cui una comunità ritrova le sue radici e si stringe attorno alle famiglie – dichiara l’Assessore alla cultura Daniel Dibisceglie – Abbiamo scelto di valorizzare ciò che siamo: un paese che crede nelle tradizioni, nella partecipazione e nel valore della famiglia. Grazie alle nostre associazioni, la rassegna non è solo un calendario di eventi, ma un percorso condiviso che mette al centro i bambini, le famiglie e l’identità cerrese. E quest’anno, con il sostegno aumentato alle luminarie, vogliamo che le nostre strade rispecchino davvero il calore del Natale”.

“Il Natale è un appuntamento che unisce e definisce l’anima di una comunità – dichiara il sindaco Nuccia Berra – Abbiamo costruito una rassegna valorizzando le nostre realtà associative e sostenendo gli allestimenti e le iniziative che danno vita a Cerro e Cantalupo. Ringrazio le associazioni per l’impegno e gli uffici comunali per il lavoro svolto: insieme stiamo costruendo un Natale che mette al centro le persone, soprattutto le famiglie, con un’attenzione particolare ai più piccoli e alla nostra identità”.

Il programma

• Domenica 7 dicembre 2025 – alle 21 – Santuario della Boretta

Concerto dell’Immacolata

A cura del Coro Jubilate APS, con musiche sacre dedicate alla figura di Maria e brani tradizionali natalizi.

• Venerdì 12 dicembre 2025 – alle 21 – Auditorium Comunale

Christmas Pudding Spettacolo teatrale della Compagnia Dei Gelosi APS con il gruppo musicale Acrustica, dedicato ai grandi classici della narrativa natalizia e alle musiche più iconiche delle festività.

• Sabato 13 dicembre 2025 – ore 10.30 – Sala Conferenze Galleria Grassi

Il piccolo Babbo Natale

Lettura animata e laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni, organizzati dalla Biblioteca Oriana Fallaci in collaborazione con le lettrici volontarie.

• Venerdì 19 dicembre 2025 – alle 21 – Chiesa SS. Cornelio e Cipriano

Concerto di Natale

A cura dell’Ensemble Amadeus, con musiche della grande tradizione natalizia.

• Sabato 20 dicembre – dalle 17 – Piazza SS. Cornelio e Cipriano Babbo Natale in Famiglia

Iniziativa della Famiglia Cerrese: distribuzione di dolci ai bambini, trono di Babbo Natale, letterine, zampognari e fotografie in piazza.

• Mercoledì 24 dicembre 2025 – dalle 22 – Piazza Don Carlo Bianchi, Cantalupo Notte di Natale Tradizionale scambio di auguri a cura del Circolo Culturale Il Campanile.

• Martedì 6 gennaio 2026– dalle 15alle 20– Piazza Anita Bollati, Cantalupo

Befana in Piazza 2026

A cura di Aurora Cantalupo e Il Quadrifoglio: giochi popolari, sfilata dei bambini, premi simbolici, animazione e momenti di convivialità.

• Sabato 17 gennaio – alle 21 – Auditorium Comunale Concerto d’Inverno Proposto dal Corpo Musicale Cittadino, con un viaggio tra musica tradizionale e moderna e letture a tema.