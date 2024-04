La fotografa Ilaria Baldoin sarà fino a sabato 4 maggio la protagonista di “Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini”. È l’iniziativa promossa dalla Biblioteca del Comune di Robecchetto con Induno, in via Novara, per promuovere gli artisti del territorio esponendo le loro opere pittoriche o grafiche all’interno dei locali, in modo che possano essere ammirate dal pubblico durante gli orari di apertura.

La fotografa Baldoin espone all'Alda Merini

Ilaria Baldoin ha 31 anni ed è una fotografa per passione. Con il primo stipendio ha comprato una reflex e da lì ha iniziato a formarsi da autodidatta approfondendo con lo studio su libri e siti online. Nel suo percorso di appassionato studio e profonda dedizione, ha deciso di fare un corso fotografico per capire se ciò che aveva appreso fino a quel momento fosse corretto oppure no, e da quel momento non ha mai smesso di fotografare.

Il suo intento è quello di far vedere agli altri la propria personale visione del mondo, e per farlo il modo che le riesce più semplice è attraverso le sue foto. Nella biblioteca di Robecchetto con Induno espone alcuni dei suoi scatti.