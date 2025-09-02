“La Fiera sanvittorese”, conto alla rovescia per l’appuntamento con la tradizione

TRE GIORNI DI EVENTI

San Vittore Olona · 02/09/2025 alle 18:00

Conto alla rovescia per la tradizionale fiera del paese, la “Fiera sanvittorese”, la tradizionale fiera di settembre a San Vittore Olona. L’evento si svolgerà lunedì 8 settembre 2025: dalle 9.30 alle 18.30, lungo la via Roma, torneranno le classiche bancarelle di ambulanti, commercianti, hobbisti, stand di associazioni compreso quello della Biblioteca fuori di sè; al campo sportivo di via Roma, dall 15 alle 17, esibizione di falconeria a cura dell’Asd Royalfalconery, dalle 16 nei giardinetti di via Roma spettacolo “Le bolle matte” a cura di Fabio e Paola.

Il pre-evento

Anche quest’anno, la fiera sarà preceduta da eventi. Eccoli: sabato 6 settembre 2025, dalle 9 alle 18 nella zona di via Matteotti e Piazza Italia, arriva l’arte dei Madonnari di Bergamo con laboratorio per ragazzi (dalle 15, nelle vie Veneto-Roma), alle 19.30, nel parco di Villa Adele, aperitivo insieme alla Pro Loco, e alle 21, sempre nel parco, concerto del Complesso bandistico sanvittorese in collaborazione con l’associazione L’Aereoplano (in caso di allerta meteo l’evento sarà annullato); domenica 7 settembre 2025 altre iniziative sempre al parco della biblioteca: alle 19.30 ancora aperitivo con la Pro Loco, alle 21 sarà messo in scena lo spettacolo “Aperi…scena” a cura della Compagnia dialettale sanvittorese (anche in questo caso se vi fosse un allerta meteo l’evento non si svolgerà).
