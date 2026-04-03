La «Festa dal Pardon» nelle foto dell’Archivio Saracchi

L’Associazione Matite Colorate, in collaborazione con il Comune di Corbetta, dedica una mostra celebrativa alla 464esima Festa del Perdono attingendo al fornito Archivio del grande fotografo Gianni Saracchi, celebrando così anche il centenario della sua nascita. Nell’esposizione spicca il racconto visivo della storica festa del paese di Corbetta, conosciuta come «Festa dal Pardon», uno degli eventi più sentiti dalla comunità.

Le foto dell’Archivio Saracchi

Attraverso gli scatti di Saracchi, il visitatore viene accompagnato dentro l’atmosfera autentica della celebrazione così com’era vissuta negli anni Cinquanta e Sessanta: le piazze gremite, i volti festosi, i momenti religiosi e quelli popolari, i dettagli degli abiti, delle luci e dei gesti quotidiani. Le sue fotografie non si limitano a documentare l’evento, ma ne restituiscono lo spirito collettivo, mostrando il legame profondo tra tradizione, fede e vita sociale.

Per valorizzare questo straordinario patrimonio visivo, alcune immagini sono state presentate con lievi animazioni realizzate tramite intelligenza artificiale, che permettono di percepire con maggiore intensità la vitalità della festa: un movimento accennato, uno sguardo che sembra incontrare il nostro, una scena che pare riprendere vita. L’intervento tecnologico è stato progettato con rispetto filologico, mantenendo intatta l’autenticità delle opere originali.

La mostra diventa così non solo un omaggio a Saracchi, ma anche una narrazione della memoria collettiva di Corbetta, in cui la Festa dal Pardon emerge come simbolo identitario e culturale. Grazie allo sguardo sensibile del fotografo, il passato torna presente e continua a dialogare con chi osserva oggi, testimoniando la forza duratura delle tradizioni e dell’arte fotografica.

La presentazione e l’inaugurazione della mostra

La serata di presentazione si terrà oggi, venerdì 3 aprile, alle 21 in sala G. Grassi presso il Comune di Corbetta. Seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica dall’archivio Gianni Saracchi nella sala Artemisia Gentileschi in via C. Cattaneo 25, che sarà poi aperta nei giorni 4, 5, 6, 9, 11 e 12 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.