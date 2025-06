La comunità ha saluto il parroco don Roberto Verga: il grazie del paese

Il parroco di Cerro Maggiore e Cantalupo don Roberto Verga va in pensione, giornata di saluto e ringraziamento. Il saluto anche al fratello don Luigi Verga.

Don Roberto Verga, il grazie del paese

Una giornata all'insegna del ringraziamento e saluto. E' stata quella che si è vissuta prima sabato 21 giugno 2025 nella frazione di Cantalupo e poi domenica 22 giugno 2025 a Cerro Maggiore: paese unito nel salutare e ringraziare il parroco don Roberto Verga, da 12 anni in paese, e il fratello don Luigi Verga, da 5 anni in paese. Don Roberto, da settembre, sarà sacerdote residente a Cascinetta di Gallarate, don Luigi (che manterrà sempre incarichi in Curia) sarà prete residente a Cesate. Ieri. a Cerro, Messa solenne e poi tutti in oratorio per aperitivo e pranzo. E per il regalo a don Roberto: una nuova auto. "Grazie a Cerro e Cantalupo, due parrocchie belle" ha ricordato don Roberto, che ha aggiunto come i due oratori siano "bellissimi, come campus universitari americani e pieni di sostanza".

Il saluto del sindaco

"Caro don Roberto e caro don Luigi, ci sono momenti nella vita di una comunità che non passano inosservati - il discorso del sindaco Nuccia Berra - Momenti in cui ci si ferma, si guarda indietro, e si riconosce il valore del cammino fatto insieme. Oggi è uno di quei momenti. Oggi non salutiamo soltanto due sacerdoti, ma due fratelli nella fede che hanno accompagnato le nostre comunità con discrezione, forza e dedizione. Don Roberto è stato per Cerro Maggiore e per Cantalupo molto più che un parroco: è stato un punto fermo, una guida spirituale, un uomo capace di far dialogare il Vangelo con la vita quotidiana. Arrivato nel 2013 a Cerro e nel 2014 a Cantalupo, ha avuto la capacità rara e preziosa di unire le due comunità, mantenendo però intatte le peculiarità di ciascuna. Ha saputo valorizzare le differenze, rispettare le sensibilità, lasciare i giusti spazi. E così ha costruito una comunione autentica, mai forzata, fondata sulla stima reciproca e sull’ascolto. Con la 'Via della Bellezza' ha aperto orizzonti nuovi, portandoci a scoprire il volto di Dio attraverso l’arte, la cultura, la scienza, l’impresa. Ci ha mostrato che la bellezza non è un ornamento, ma un linguaggio che parla al cuore dell’uomo.

Ha ridato decoro e spiritualità alla nostra chiesa, curando la cappella del coretto con attenzione e amore. Ha avviato la 'Settimana Mariana' nel mese di ottobre, riportando al centro la devozione alla Madre di Dio, come custode delle nostre famiglie e della nostra speranza. Durante la pandemia, nel momento in cui tutto sembrava sospeso, è stato presenza silenziosa ma viva, vicina, fedele. Un pastore vero. Ma c’è un’immagine di quel periodo che porterò nel cuore: Don Roberto in piedi, con il nostro Crocifisso tra le mani, a benedire il Paese con davanti a sè la piazza dei Santi Cornelio e Cipriano, vuota e silenziosa (non come sempre, piena di fedeli), ma colma comunque di fede.

In quel gesto, in quella solitudine carica di speranza, don Roberto ci ha parlato più che in mille omelie. Ci ha detto: io sono qui, Dio è qui, non siete soli.

E questo non lo dimenticheremo mai. E accanto a lui, don Luigi. Uomo riservato, ma dal cuore grande. Con semplicità e pazienza ha coltivato la pastorale familiare, dando vita a un gruppo coeso, vivo, che ha saputo camminare insieme nella fede e nella fraternità. Il suo servizio, spesso silenzioso, è stato essenziale per molte famiglie. A voi, oggi, va il nostro grazie più sincero. Per ogni gesto, per ogni parola, per ogni passo fatto con e per la nostra gente. Grazie per averci accompagnato in questi anni. Grazie per aver creduto in noi, per averci guidati, corretti, incoraggiati. Non è un addio, ma un arrivederci colmo di gratitudine e affetto. Sappiate che Cerro Maggiore e Cantalupo vi porteranno sempre nel cuore. E che la vostra testimonianza continuerà a parlare, nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, nei nostri ricordi. Che il Signore, che avete servito con cuore generoso, vi accompagni in ogni nuovo cammino. A nome di tutta la comunità: grazie di cuore".