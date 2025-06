La Compagnia dialettale sanvittorese è tornata sul palco. E compie 35 anni

La Compagnia dialettale sanvittorese è tornata sul palco: grande festa per i 35 anni del gruppo di San Vittore Olona.

La Compagnia dialettale torna sul palco, festa per i 35 anni

La Compagnia dialettale sanvittorese è tornata sul palco. E ha festeggiato i suoi primi 35 anni. Una grande serata quella di sabato 14 giugno 2025 per il gruppo amatoriale di attori di San Vittore Olona. Appuntamento è stata la serata all'auditorium di Cerro Maggiore, promosso dalla Pro Loco San Vittore Olona e dalla Pro Loco di Cerro Maggiore, col patrocinio di entrambi i Comuni. In scena "Una dolce serata in allegria", il nuovo spettacolo comico-musicale in due tempi che ha visto la compagnia protagonista. In scena, come sempre, i vecchi cortili lombardi e i loro personaggi, tutto col ricavato devoluto in beneficienza. Tra i personaggi anche Suor Gabriella, religiosa che è stata attiva in paese e anche nella compagnia. E una dedica speciale: quella a due amici ora in cielo, che brillano come due stelle: Flavio e Fabio.

La storia

Era il 1990 quando la compagnia mosse i primi passi. Alcuni dei componenti si trovavano all'oratorio quando venne loro proposto di fare uno spettacolo in dialetto, vestiti da donna. Da lì la sfida, stravinta: 35 anni, con gli attori che intanto sono diventati grandi (chi genitori, chi già in pensione), memorabili spettacoli quali "Bacia la mamma baciala", "Va sifulà l'Aida", "Avanti e indrè su la ringhiera", "Cun la fantasia sa sgura", "Cent'ann da storia".

Gli attori

Lo spettacolo è davvero piaciuto: tanti applausi e tante risate. Sul palco Alessio Albieri, Raimondo Caccia, Davide Calò, Orlando Colombo, Elia Di Vito, Paolo Di Vito, Paolo Galli, Giuseppe Gallo Stampino, Andrea Gentile, Stefano Guzzetti, Alberto Locatelli, Roberto Malacrida, Roberto Meraviglia, Roberto Morlacchi, Carlo Mutti, Enrico Pudda e Daniele Venturini, costumi e trucco affidati a Elena Folgheraiter, Valeria Balleello, Chiara Malacrida, Alessandra Venturini, Francesca Venturini, Rossana Manuzzato, Leda Monza e Cristiana Landonio, hostes di sala Meron Tewolde, regia audio Gianluca Mezzanzanica, coreografie di Sveva Cattaneo e Angela Marangon, arrangiamenti musicali di Massimo Dell'Acqua, scenografi e meccanisti sono stati Mario Zaninelli, Luca Zaninelli, Maurizio Alfieri, Marco Ferrari, Giorgio Martinetti e Stefano Cardoni.

Ospiti speciali tra il pubblico

Tra il pubblico anche Sandra Musazzi, figlia del celebre Felice Musazzi, il fondatore della famosissima compagnia teatrale dialettale dei Legnanesi e Chicco Barlocco, direttore artistico dei Legnanesi e nipote di Tony Barlocco, la storica "Mabilia".