La città diventa un museo a cielo aperto: bando per cinque installazioni urbane sulla sostenibilità

Trasformare lo spazio pubblico in un luogo espositivo, valorizzare punti della città abitualmente soltanto attraversati per farne dei punti di riferimento visivi: è l’obiettivo cui punta “Legnano, Museo a cielo aperto”.

Al via il progetto “Legnano, Museo a cielo aperto”

Il progetto artistico prende il via con l’emissione da parte del Comune del bando che punta a selezionare cinque proposte artistiche inedite per la creazione di un percorso espositivo en plein air. Il tema scelto dal bando per le opere è quello delle “Sostenibilità urbane”. Nella proposta, oltre al progetto dell’opera, dovrà essere indicato il luogo della città in cui questa sarà collocata. Le opere dovranno rimanere esposte per almeno un anno, anche in aree accessibili al pubblico senza sorveglianza continua. Il bando prevede sia assegnato un premio di mille euro a ognuno dei cinque artisti selezionati.

Artisti e collettivi possono candidarsi entro il 31 luglio

Possono partecipare artisti singolarmente o riuniti in collettivi con opere/progetti inediti che rientrino nelle seguenti categorie: sculture e installazioni tridimensionali, che privilegino materiali di recupero; installazioni site specific o land art con utilizzo di materiali naturali (metalli, pietre, rami, terra, corda di canapa, intrecci di vimini, elementi vegetali); opere di design urbano e funzionale o reinterpretazione artistica di elementi già presenti. La partecipazione è gratuita e ogni artista/collettivo di artisti può partecipare con una solo proposta candidandosi entro il 31 luglio alla pec comunale: comune.legnano@cert.legalmail.it.