La banda rinnova il Direttivo: obiettivo il 130esimo nel 2027

Ancora una volta, allo scoccare dei tre anni, si rinnova il direttivo del Corpo Musical Giuseppe Verdi, la banda cittadina di Vittuone.

La banda cittadina rinnova proprio il direttivo

Il presidente è ancora una volta Massimiliano Bianchi, assistito della vicepresidente Valentina Magistrelli, dal segretario Silvia Corazzari e dal tesoriere Roberto Silauri. Questo il commento di Bianchi:

«Uno degli obiettivi a lungo termine del nuovo direttivo sarà senz'altro quello di preparaci a festeggiare nel modo migliore i 130 anni della banda, nel 2027.Come sempre poi lavoreremo per migliorarci e continuare i nostri progetti, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento di bambini e ragazzi. In questo senso, siamo molto soddisfatti: abbiamo ben diciotto allievi! Un record, in questi ultimo trent'anni. Attualmente, stiamo lavorando a stretto contatto anche con le scuole elementari, con undici classi addirittura. E a maggio ci sarà il loro primo saggio, anche se sarà aperto solo alle famiglie».

Non solo esibizioni dunque, ma anche iniziative ad ampio raggio:

«Vogliamo portare e far conoscere la cultura musicale, non solo in paese ma anche lavorando con le bande dei paesi limitrofi. Per noi la divulgazione musicale non si limita alla pur importantissima attività di bandistica, la intendiamo in senso più ampio: recital e concerti»

Come per tutti i corpi bandistici, anche per quello di Vittuone è importante avere il supporto dei cittadini: