JAZZaltro, Luca Falomi porta “Myricae” a Legnano: concerto gratuito il 23 agosto

Il chitarrista e compositore ligure sarà protagonista domenica al Parco fluviale Isola del Castello con il suo quartetto. Sul palco anche Eugenia Canale, Stefano Della Casa e Max Trabucco

La musica jazz torna protagonista a Legnano con un nuovo appuntamento di JAZZaltro 2026. Domenica 23 agosto, alle ore 21, il Parco fluviale Isola del Castello, nei pressi del Castello Visconteo, ospiterà il concerto del Luca Falomi Myricae Quartet, uno degli appuntamenti più attesi della XVII edizione della rassegna.

Il concerto, realizzato in collaborazione con il Comune di Legnano e inserito nel calendario di eventi “La Bella Estate”, sarà a ingresso libero con libera donazione.

Luca Falomi a Legnano con “Myricae”

Protagonista della serata sarà Luca Falomi, chitarrista e compositore ligure considerato una delle voci più interessanti del nuovo panorama chitarristico italiano.

Falomi presenterà “Myricae”, il suo ultimo progetto discografico pubblicato da Abeat Records, accompagnato da un quartetto formato da Eugenia Canale al pianoforte, Stefano Della Casa al violoncello e Max Trabucco alla batteria.

L’appuntamento è fissato per domenica 23 agosto alle ore 21, con accesso al Parco fluviale Isola del Castello da via Castello 1.

Un viaggio tra jazz, musica mediterranea e ricerca

“Myricae” è un progetto che mette al centro la chitarra e le sue numerose possibilità espressive.

Il disco comprende nove brani strumentali originali, nei quali jazz, suggestioni mediterranee, musica etnica, musica classica, avanguardia e ricerca sonora si incontrano dando vita a un percorso musicale personale e raffinato.

Il titolo dell’album richiama la celebre raccolta poetica “Myricae” di Giovanni Pascoli. Un riferimento che per Falomi assume anche un significato intimo, legato alla capacità della musica di raccontare emozioni, esperienze e storie attraverso le piccole e grandi cose della vita.

Come le tamerici della poesia pascoliana richiamano una dimensione quotidiana e familiare, così il progetto musicale di Falomi propone un racconto fatto di atmosfere, suggestioni e contaminazioni.

Chi è Luca Falomi

Nel corso della sua carriera, Luca Falomi ha collaborato con numerosi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale.

Tra gli artisti con cui ha condiviso esperienze musicali figurano Gino Paoli, Francesco Baccini, Alberto Fortis, Anna Oxa, Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Daniele Di Bonaventura, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti e Fausto Beccalossi.

Una traiettoria artistica che lo ha portato a confrontarsi con generi e linguaggi differenti, contribuendo a definire uno stile caratterizzato dalla contaminazione e dalla ricerca.

JAZZaltro 2026, gli appuntamenti di fine agosto

Il concerto di Luca Falomi rappresenta uno degli appuntamenti della parte finale della XVII edizione di JAZZaltro, rassegna nata nel 2010 con l’obiettivo di portare jazz, musiche del mondo e artisti di rilievo nelle province di Varese e Milano.

Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane con artisti e formazioni come Gaia Cuatro, Sugarpie & The Candymen e Michele Fazio World Trio, la manifestazione proseguirà fino a settembre.

Dopo il concerto di Falomi sono infatti in programma altri tre appuntamenti.

29 agosto: Francesco Schepisi a Castellanza

Sabato 29 agosto, alle ore 21, il Cortile del Municipio di Castellanza ospiterà il Francesco Schepisi Elevation Quartet, con Francesco Schepisi al pianoforte, Samantha Spinazzola alla voce, Antonello Losacco al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria.

30 agosto: TeBuCaSe Quartet a Legnano

Domenica 30 agosto, nuovamente al Parco fluviale Isola del Castello di Legnano, sarà la volta del TeBuCaSe Quartet, con Max Tempia all’organo Hammond, Fabio Buonarota alla tromba, Mario Caccia al basso e Massimo Serra alla batteria. Special guest della serata sarà il sassofonista Tarcisio Olgiati.

6 settembre: gran finale con Enrico Pieranunzi

La XVII edizione di JAZZaltro si concluderà domenica 6 settembre a Olgiate Olona, con un appuntamento speciale affidato a Enrico Pieranunzi.

Il grande pianista italiano si esibirà in piano solo alle ore 11 nel Cortile del Municipio, in un concerto accompagnato da un aperitivo.

JAZZaltro 2026: tutti gli eventi sono a ingresso libero

Tutti gli appuntamenti della rassegna JAZZaltro 2026 sono a ingresso libero con libera donazione.

Il concerto di Luca Falomi a Legnano rappresenta dunque un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei musicisti emergenti più interessanti della scena jazz italiana, in una cornice particolarmente suggestiva come quella del Parco fluviale Isola del Castello.

Appuntamento domenica 23 agosto alle ore 21, in via Castello 1 a Legnano.