“Italia-Giappone: l’amicizia continua”: pronta l’edizione 2025

“Italia-Giappone: l’amicizia continua”: torna il maxi evento a Cerro Maggiore.

Nuova edizione per l’evento “Italia-Giappone: l’amicizia continua”, sempre a Cerro Maggiore. L’appuntamento, organizzato da G&B Giappone col patrocinio di Comune e Regione Lombardia si svolgerà domenica (in caso di maltempo all’auditorium comunale di via Boccaccio): alle 15 apertura e street food, animazione per bambini, alle 16 “Amicizia continua 2025 Bon Odori” con l’inno giapponese e italiano interpretati dal Corpo musicale cittadino, poi “Kagami Biraki” (Apertura dello specchio) con apertura barile di Sale e San San Na Na Byoschi, alle 16.15 Kotoji performance ed danza tradizionale popolare giapponese Bon Odori.

E ancora: alle 16 cerimonia Moci Tsuky (dolcetti di riso benaugurali), alle 17 esibizione della Fudoshin Karate, alle 17.20 della Danza leone, alle 17.45 del centro danza La Fenice e, alle 18, San San Nana byouschi con la Compagnia instabile e gran finale, alle 18.30, con il light dinner con autorità.

Parla l’assessore

“Il Bon Odori non è solo una festa, ma un momento di autentico dialogo tra culture – afferma l’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie – Accogliere la tradizione giapponese a Cerro significa aprirci a un patrimonio millenario senza dimenticare le nostre radici. Un ringraziamento speciale va all’associazione GB Giappone e a Yoko Takada per l’impegno e la passione con cui hanno reso possibile questa giornata, che testimonia come il rispetto reciproco e la collaborazione siano la via per costruire legami solidi e duraturi”.