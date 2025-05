Inter Club Vanzago, una storia iniziata nel 1961

Il mondo del calcio e soprattutto i tifosi interisti sono rimasti addolorati per la scomparsa di Jair da Costa, calciatore brasiliano, soprannominato freccia nera per la sua rapidità, morto il 26 aprile a 84 anni. Con la maglia neroazzurra, dal 1962 al 1972, con una sola stagione nel 1967 nell’AS Roma, rese grande l’Inter di Angelo Moratti e di Helenio Herrera.

Inter Club Vanzago

Nel ruolo di ala destra contribuì a portare l’Inter a conquistare quattro scudetti, due Coppe dei Campioni consecutivamente (oggi è la Champions League) e due Coppe Intercontinentali. A Vanzago Jair fu più volte ospite. A invitarlo furono i dirigenti dell’Inter Club Vanzago. Nella foto, la “freccia nera”, è riconoscibile in abiti civili in piedi tra i giocatori di Mantegazza e di Vanzago.

Jair e Herrera

E’ la formazione schierata con la maglia neroazzurra dall’Inter Club Vanzago in un trofeo a Milano. La foto è degli anni Sessanta. Da sinistra in piedi sono Donarini, Bonfiglio, G. Tunesi, Jair, Emilio Remartini, Mainini e Angelo Rampinini. Accosciati da sinistra sono R. Tunesi, Bruno Mariani e Gasperi.

Il secondo club in Italia

L’Inter Club Vanzago, fondato nel 1961 davanti a un notaio, fu il secondo in Italia. I fondatori furono il parrucchiere Emilio Remartini, scomparso nel 2017, l’imprenditore Angelo Rescaldani, Peppino Maggioni ed Ezio Testa. Il Club trovò sede, prima nella trattoria, sita in angolo tra via Paolo Ferrario e la Valle Ticino. Dal 1963 fu ospitato nella nuova trattoria della Giuanina, edificata sul lato sinistro all’inizio di via Paolo Ferrario.

Quando ci fu l’inaugurazione del Club arrivarono a Vanzago Helenio Herrera e i giocatori Tagnin, Masiero e Jair. Anche una troupe della RAI fu in loco e registrò l’evento che finì in cronaca sportiva sulla TV RAI. Angelo Rampinini, maestro di scuola elementare a Vanzago, a Pogliano Milanese, a Pregnana Milanese e a Milano, maggiore dell’esercito in congedo, ne fu il presidente e vice fu Angelo Rescaldani.

L’Inter Club Vanzago chiuse negli anni Ottanta del secolo scorso e da allora gli interisti non hanno più avuto una loro casa in loco.